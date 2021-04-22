مقشر طبيعي لتبييض الوجه وتقشير الجلد الميت في ثواني بمكون سحري في منزلك

يود العديد من الأشخاص تبييض وتقشير وجوههم لكي يبدوا في اجمل وجه ممكن، ولهذا ينبغي استخدام الخلطات الطبيعية فهي الوحيدة التي تساهم في ذلك بأقل فترة ممكنة، كما أنها لا تستغرق المزيد من التكاليف، ولا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، ولهذا إليكم بعض تلك الخلطات. خلطة العسل النحل والقرفة خلطة العسل النحل والقرفة المكونات ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة الناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير في وعاء صغير الحجم نضع به مسحوق القرفة الذي يعمل على صنفرة الوجه وإزالة الجلد الميت الذي يسبب في بهتان الزوجة وتغير لونه.

نضيف إليه عسل النحل والذي يعمل علي معادلة درجات الوجه وتفتيح المناطق الغامقة فى الوجه وتوحيد لونه ومازالت علامات الحروق الناتجة عن حرارة الشمس.

نخلط العسل والقرفه مع بعضهم حتي يصبح لون العسل بني ونضع علي الوجه بفرشاة المسك ودلكة بأطراف الأصابع حتي يمتلئ الوجه به.

نتركه على الوجه لمدة دقيقتين فقط، ونفرك الوجه بأطراف الأصابع مره ثانيه، وتغسل الوجه بعدها بالماء الدافئ حتى نزيل آثار العسل.

نكرر تلك الوصفة يوم بعد يوم لمدة شهرين متتالين، ومن ثم ملاحظة الفرق. وصفة السكر وزيت اللوز وصفة السكر وزيت اللوز المكونات ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض ذو الحبة الصغيرة.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به السكر ذو الحبة الصغيرة ونضيف إليه زيت اللوز ونقليها مع بعضهم جيدا.

نضع الوصفة على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بفرك الوجه بأطراف الأصابع.

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر والغسول الذي تستخدمه.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية. الوسوم

يود العديد من الأشخاص تبييض وتقشير وجوههم لكي يبدوا في اجمل وجه ممكن، ولهذا ينبغي استخدام الخلطات الطبيعية فهي الوحيدة التي تساهم في ذلك بأقل فترة ممكنة، كما أنها لا تستغرق المزيد من التكاليف، ولا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، ولهذا إليكم بعض تلك الخلطات. خلطة العسل النحل والقرفة خلطة العسل النحل والقرفة المكونات ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة الناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير في وعاء صغير الحجم نضع به مسحوق القرفة الذي يعمل على صنفرة الوجه وإزالة الجلد الميت الذي يسبب في بهتان الزوجة وتغير لونه.

نضيف إليه عسل النحل والذي يعمل علي معادلة درجات الوجه وتفتيح المناطق الغامقة فى الوجه وتوحيد لونه ومازالت علامات الحروق الناتجة عن حرارة الشمس.

نخلط العسل والقرفه مع بعضهم حتي يصبح لون العسل بني ونضع علي الوجه بفرشاة المسك ودلكة بأطراف الأصابع حتي يمتلئ الوجه به.

نتركه على الوجه لمدة دقيقتين فقط، ونفرك الوجه بأطراف الأصابع مره ثانيه، وتغسل الوجه بعدها بالماء الدافئ حتى نزيل آثار العسل.

نكرر تلك الوصفة يوم بعد يوم لمدة شهرين متتالين، ومن ثم ملاحظة الفرق. وصفة السكر وزيت اللوز وصفة السكر وزيت اللوز المكونات ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض ذو الحبة الصغيرة.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به السكر ذو الحبة الصغيرة ونضيف إليه زيت اللوز ونقليها مع بعضهم جيدا.

نضع الوصفة على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بفرك الوجه بأطراف الأصابع.

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر والغسول الذي تستخدمه.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر طبيعي لتبييض الوجه وتقشير الجلد الميت في ثواني بمكون سحري في منزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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