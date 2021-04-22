صبغ الحواجب بشكل طبيعي في المنزل بطريقة سهلة جداً ووفري عناء الذهاب إلى الصالونات

طريقة صبغ الحواجب في البيت، الكثير من النساء التي يكون لديها رغبة في أن تقوم بصبغ حواجبها، ولكن يكون هناك بعض القلق من الصبغات الغير طبيعيه، ولهذا تعمل بالبحث عن طرق تكون طبيعية وأيضاً تُعطي النتيجة المرغوب بها، ولهذا حديثنا سيدور حول طريقة صبغ الحواجب في البيت بطريقة مضمونة مثل صالونات التجميل تماماً ووفري عناء الذهاب والتكلفة الباهظة. طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالحناء طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالحناء المكونات: ملعقة ونصف حجم كبير من الحناء.

ملعقة حجم صغير من ماء الورد.

ماء حسب الحاجة.

نقطة من اللون البني السائل. طريقة التحضير: نقوم في البداية بإحضار طبق وملعقة بلاستيكي، ثم نقوم بسكب كمية الحناء المحددة ثم يضاف عليها ماء الورد.

وبعدها يتم خلطهم بشكل جيد، ثم يضاف نقطة اللون البني، وبعدها يتم وضع الماء بشكل تدريجي لحين الحصول على خليط متماسك قليلاً.

وبعد ذلك نبدأ بتحديد الحواجب بالقلم الخاص بالتحديد.

ثم يتم إحضار الفرشاة المختصة بالحواجب والقيام بوضعها بالطبق الذي به الصبغة، ثم يتم وضع الصبغة على الحواجب برفق.

ثم نقوم بتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تجف، ثم نقوم بغسلها بطريقة جيدة. طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالألوان طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالألوان المكونات: ثلاث نقاط من أي لون مرغوب به لصبغ الحواجب مثل البني أو الأسود.

ملعقة حجم صغير من الماء. طريقة التحضير: نضع النقاط الثلاثة من اللون المرغوب به، ثم نضع ملعقة الماء ونخلطهم جيداً.

ثم نضع خليط الصبغة باستخدام قطنة مع الحرص لعدم وقوعها على الوجه.

ثم نتركها عشر دقائق على الحواجب حتى تجف.

ثم تُغسل جيداً بالماء واستمتعى بلون أكثر من رائع وبدون عناء الذهاب إلى صالونات التجميل.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل صبغة الحواجب في البيت. الوسوم

طريقة صبغ الحواجب في البيت، الكثير من النساء التي يكون لديها رغبة في أن تقوم بصبغ حواجبها، ولكن يكون هناك بعض القلق من الصبغات الغير طبيعيه، ولهذا تعمل بالبحث عن طرق تكون طبيعية وأيضاً تُعطي النتيجة المرغوب بها، ولهذا حديثنا سيدور حول طريقة صبغ الحواجب في البيت بطريقة مضمونة مثل صالونات التجميل تماماً ووفري عناء الذهاب والتكلفة الباهظة. طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالحناء طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالحناء المكونات: ملعقة ونصف حجم كبير من الحناء.

ملعقة حجم صغير من ماء الورد.

ماء حسب الحاجة.

نقطة من اللون البني السائل. طريقة التحضير: نقوم في البداية بإحضار طبق وملعقة بلاستيكي، ثم نقوم بسكب كمية الحناء المحددة ثم يضاف عليها ماء الورد.

وبعدها يتم خلطهم بشكل جيد، ثم يضاف نقطة اللون البني، وبعدها يتم وضع الماء بشكل تدريجي لحين الحصول على خليط متماسك قليلاً.

وبعد ذلك نبدأ بتحديد الحواجب بالقلم الخاص بالتحديد.

ثم يتم إحضار الفرشاة المختصة بالحواجب والقيام بوضعها بالطبق الذي به الصبغة، ثم يتم وضع الصبغة على الحواجب برفق.

ثم نقوم بتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تجف، ثم نقوم بغسلها بطريقة جيدة. طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالألوان طريقة صبغ الحواجب بالبيت بالألوان المكونات: ثلاث نقاط من أي لون مرغوب به لصبغ الحواجب مثل البني أو الأسود.

ملعقة حجم صغير من الماء. طريقة التحضير: نضع النقاط الثلاثة من اللون المرغوب به، ثم نضع ملعقة الماء ونخلطهم جيداً.

ثم نضع خليط الصبغة باستخدام قطنة مع الحرص لعدم وقوعها على الوجه.

ثم نتركها عشر دقائق على الحواجب حتى تجف.

ثم تُغسل جيداً بالماء واستمتعى بلون أكثر من رائع وبدون عناء الذهاب إلى صالونات التجميل.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل صبغة الحواجب في البيت.

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