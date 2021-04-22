أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين والتخلص من التصبغات بمكونات طبيعية 100%

أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين، تعانى الكثير من الفتيات من وجود اسمرار وتصبغات فى منطقة الوجه أو اليدين أو بعض الأماكن المتفرقة في الجسم، ويبحثن دائماً عن أفضل الكريمات التي يمكن من خلالها التخلص من هذه التصبغات والاسمرار، وتكون غير مكلفة، وهذا الأمر غير ممكن فجميع هذه الكريمات تكون باهظة الثمن ومن الممكن أن لا تأتي بنتائج مرضية، ولكن لا داعي للقلق فيمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استخدام الوصفات والكريمات الطبيعية، والتي تعطى نتائج مُبهرة للغاية من الاستخدام المبدئي لها، فقط تابعي هذا المقال وسنتعرف سوياً على أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين. أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين المكونات: ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

كبسولة من فيتامين سي. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي ملعقة الأرز فى كوب الماء واتركيهم على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى ينضج الأرز قليلاً ويتشرب الماء ولا يتبقى سوى القليل من الماء فيه.

أضيفي هذا الخليط إلى الخلاط الكهربائي بعد أن يبرد تماماً واخفقيه جيداً حتى يصبح ذات قوام كريمي وناعم.

ثم أضيفي كبسولة الفيتامين واخفقي المكونات، وضعي الكريم فى عبوة محكمة الغلق.

يتم الاحتفاظ بهذا الكريم فى الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم وضع الكريم على البشرة فى الصباح والمساء، ويمكن وضعه فى المساء ويترك على البشرة واليدين وأى مكان مصاب بالاسمرار والتصبغ، ويغسل في الصباح.

مع الاستمرار في وضع هذا الكريم سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض تشبه بياض الثلج، وسيسألك الجميع عن سر هذا التغيير المفاجئ. يتميز هذا الكريم بأنه طبيعي 100% وبدون أي إضافات خارجية قد تُسبب الضرر إلى البشرة فى الوقت الحالي أو على المدى البعيد، ومعر مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام أي مستحضرات تجميل أو أن تشترى كريمات مبيضة. الوسوم

أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين، تعانى الكثير من الفتيات من وجود اسمرار وتصبغات فى منطقة الوجه أو اليدين أو بعض الأماكن المتفرقة في الجسم، ويبحثن دائماً عن أفضل الكريمات التي يمكن من خلالها التخلص من هذه التصبغات والاسمرار، وتكون غير مكلفة، وهذا الأمر غير ممكن فجميع هذه الكريمات تكون باهظة الثمن ومن الممكن أن لا تأتي بنتائج مرضية، ولكن لا داعي للقلق فيمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استخدام الوصفات والكريمات الطبيعية، والتي تعطى نتائج مُبهرة للغاية من الاستخدام المبدئي لها، فقط تابعي هذا المقال وسنتعرف سوياً على أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين. أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين المكونات: ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

كبسولة من فيتامين سي. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي ملعقة الأرز فى كوب الماء واتركيهم على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى ينضج الأرز قليلاً ويتشرب الماء ولا يتبقى سوى القليل من الماء فيه.

أضيفي هذا الخليط إلى الخلاط الكهربائي بعد أن يبرد تماماً واخفقيه جيداً حتى يصبح ذات قوام كريمي وناعم.

ثم أضيفي كبسولة الفيتامين واخفقي المكونات، وضعي الكريم فى عبوة محكمة الغلق.

يتم الاحتفاظ بهذا الكريم فى الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم وضع الكريم على البشرة فى الصباح والمساء، ويمكن وضعه فى المساء ويترك على البشرة واليدين وأى مكان مصاب بالاسمرار والتصبغ، ويغسل في الصباح.

مع الاستمرار في وضع هذا الكريم سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض تشبه بياض الثلج، وسيسألك الجميع عن سر هذا التغيير المفاجئ. يتميز هذا الكريم بأنه طبيعي 100% وبدون أي إضافات خارجية قد تُسبب الضرر إلى البشرة فى الوقت الحالي أو على المدى البعيد، ومعر مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام أي مستحضرات تجميل أو أن تشترى كريمات مبيضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل كريم لتبييض الوجه واليدين والتخلص من التصبغات بمكونات طبيعية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.