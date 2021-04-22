طريقة عمل ماسك الصبار في المنزل لتطويل وتكثيف الشعر خلال شهر

يعد ماسك الصبار ، من أكثر المسكات التي تساعد علي تطويل الشعر، لأن الجيل يحتوي علي كثير من الفيتامينات والمعادن، التي تساعد علي تقوية الشعر من الجذور، ويساهم ايضاً في تقليل سقوط الشعر لأنه يحتوي علي الإنزيمات، يخلصك من قشرة فروة الرأس، وهو يعتبر من أسهل الطرق لتعزيز صحة الشعر، لأنه غني بالأحماض الأمينية الضرورية لصحة فروة الرأس، فهو مضاد للالتهاب والفطريات، ويساهم في علاج أمراض كثيرة مختلفة، له تاريخ كبير في الاهتمام بالبشرة والجسم، سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل ماسك الصبار في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الصبار

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي مكونات عمل ماسك الصبار لشعر وهي كما يلي:-

5 ملاعق كبيرة من جيل الصبار.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقتين من زيت الجرجير.

معلقتين من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا طريقة بسيطة لتحضير ماسك الصبار في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربي، ونضع فيه جيل الصبار ونبدأ بالضرب حتي نحصل علي قوام سائل من الجيل. نقوم بوضعه في طبق ونضع عليه الزيوت ونخفقهم جيداً مع بعض، حتي يمتزجوا مع بعض جيداً. نقوم بعد ذلك بغسل الشعر جيداً لتخلص من أي زيوت أو كريمات في الشعر، ونجففه تماماً من الماء. ثم نقوم بوضع الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، حتي ينشف الخليط علي الشعر جيداً. ويغطي الشعر باستخدام كيس بلاستك أو بونة لشعر، ويستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد جيل الصبار لصحة الشعر

تعرفي من خلال هذا المقال علي أهم فوائد الصبار للشعر وهي كالاتي:-