باللون الذهبي طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بطعم أحلي من الجاهز

يعد بلح الشام من أكثر الحلويات شهرة في الشهر الكريم كما أنها من أسهل وأسرع الحويات في التحضير، فهي تتميز بطعم لذيذ، ويشهد أقبال كثير في محلات الحلويات، ولكن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمله مقرمش ورائع المذاق بالطريقة المصرية في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

من احلي الحلويات الشهيرة في الشهر الكريم والتي يشهد أقبال رهيب في محلات الحلويات هو بلح الشام فهو يتم تحضيره بكل سهولة وسرعة، وبمكونات بسيطة في المنزل تستطيع أي ربة منزل أن تحصل على بلح شام مقرمش باللون الذهبي عبر الخطوات التي سنرفقها لكم أدناه، فهو يمكن إعداده في أي وقت في عزومات رمضان أو على المائدة وسط العائلة.

المكونات :

1 كوب من الطحين ( الدقيق).

1 ملعقة نشا كبيرة الحجم.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

زبدة ربع كوب تقريبا.

رشة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفانيلا ويفضل السائلة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ضعي إناء على النار متوسطة واسكبي فيه الماء والزبدة وتترك حتى تسخن.

احضري وعاء آخر وقومي بوضع الدقيق مع الملح، والنشا، وقلبي جيداً حتى يتجانس الخليط.

أضيفي خليط الدقيق ،والنشا ،والملح بالكامل على الماء الساخن على النار، ونقلبه جيداً إلي أن تحصلي على عجينة متجانسة، ومتماسكة،وطرية.

اتركي العجينة تبرد قليلاً، وترتاح، ثم بعد ذلك أضيفي الثلاث بيضات متوسطة الحجم وقومي بالعجن حتى يمتزج الخليط مع البيض تماماً، وتصبح العجينة غير متماسكة، وهشة، وإذا لم تحصلي على القوام المطلوب قومي بإضافة بيضة أخرى حتى تحصلي على القوام المطلوب.

قومي بوضع العجين في كيس الحلواني، ثم احضري مقلاة بها زيت كثير على النار، ضعي القليل من الزيت في يديك حتى لا تلتصق بها العجينة، ثم قومي بوضع قطع بحجم مناسب من عجينة بلح الشام، وقلبي حتى تحصلي على حبات مقرمشةً ولها لون ذهبي رائع.

اخرجي بلح الشام من الزيت، واغلقي النار واتركيه ليبرد قليلا قبل أن تبدئي في القلي مره اخرى او قومي بزيادته بالزيت البارد.

ضعي حبات بلح الشام في القطر الذي تم تحضيره مسبقاً، ويجب أن يكون بارداً، ثم صفيه من الكمية الزائدة من القطر، وضعيه في أطباق التقديم قومي برش بعض المكسرات المطحونة فوقة حسب الرغبة، وقدميه .

طريقة التحضير