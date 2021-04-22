صبغ الشعر باللون البني بملعقة من القهوة جربيها وستذهلين من النتائج الرائعة

الكثيرات من الفتيات يعشقن إستخدام الصبغات الخاصة بالشعر للحصول على إطلالة مشرقة وجذابة، ويعتبر اللون البني أحد الألوان التي يفضلها البعض، فيمكن تحضير صبغ الشعر باللون البني في المنزل بخطوات سهلة دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل، يمكنك متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير.صبغ الشعر باللون البني
هناك العديد من الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر ولا تكون ضارة به ولكن يجب الاستخدام بعناية للحصول على اللون المناسب، وهذا من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية والتي قد تناسبك، وهي كالتالي:صبغة الشعر باللون البني طبيعيًا المكونات
- قهوة عضوية “بودرة”.
- ملعقة كبيرة زيت خروع.
- ملعقة كبيرة جوز هند.
- ماء.
- قومي بتمشيط الشعر بالفرشاة ألا يكون هناك بها أي تشابك.
- في وعاء قومي بوضع كلًا من القهوة، زيت جوز الهند والخروع يتم التقليب جيدًا ليمتزج معًا.
- إضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضع المكونات في الميكروويف حوالي عشر ثواني.
- قسم الشعر إلى خصل، ثم توزع الصبغة باستخدام فرشاة على الشعر، اتركه حوالي ثلث ساعة.
- قومي بغسله بالشامبو والبلسم جيدًا للتخلص من الصبغة.
- عبوة صبغة شعر.
- ماء اوكسجين.
- بلسم للترطيب.
- قومي بترك الشعر بدون وضع الماء عليه قبل الصبغ ب 48 ساعة، ثم قسمي الشعر إلى خصل باستعمال المشط.
- ارتدي جوانتي بلاستيك لمنع التصاق الصبغة باليد.
- اسكبي الصبغة من العبوة، ثم ضعي عليها ماء الأوكسجين المرافق معاها.
- هناك إرشادات موجودة على العبوة اتبعها للحصول على اللون المطلوب.
- قومي بإجراء اختبار على جزء بسيط من الشعر، ثم توزع الصبغة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- غطي الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، وتركه وفقًا للمادة الموجودة على العبوة فهي في الغالب تتراوح من 25 إلى 60 دقيقة.
- اغسل الشعر بالماء الفاتر ثم ضعي بلسم عليه للحصول على شعر رطب ثم غسله بالماء مرة أخرى.
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الكثيرات من الفتيات يعشقن إستخدام الصبغات الخاصة بالشعر للحصول على إطلالة مشرقة وجذابة، ويعتبر اللون البني أحد الألوان التي يفضلها البعض، فيمكن تحضير صبغ الشعر باللون البني في المنزل بخطوات سهلة دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل، يمكنك متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير.صبغ الشعر باللون البني
هناك العديد من الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر ولا تكون ضارة به ولكن يجب الاستخدام بعناية للحصول على اللون المناسب، وهذا من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية والتي قد تناسبك، وهي كالتالي:صبغة الشعر باللون البني طبيعيًا المكونات
- قهوة عضوية “بودرة”.
- ملعقة كبيرة زيت خروع.
- ملعقة كبيرة جوز هند.
- ماء.
- قومي بتمشيط الشعر بالفرشاة ألا يكون هناك بها أي تشابك.
- في وعاء قومي بوضع كلًا من القهوة، زيت جوز الهند والخروع يتم التقليب جيدًا ليمتزج معًا.
- إضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضع المكونات في الميكروويف حوالي عشر ثواني.
- قسم الشعر إلى خصل، ثم توزع الصبغة باستخدام فرشاة على الشعر، اتركه حوالي ثلث ساعة.
- قومي بغسله بالشامبو والبلسم جيدًا للتخلص من الصبغة.
- عبوة صبغة شعر.
- ماء اوكسجين.
- بلسم للترطيب.
- قومي بترك الشعر بدون وضع الماء عليه قبل الصبغ ب 48 ساعة، ثم قسمي الشعر إلى خصل باستعمال المشط.
- ارتدي جوانتي بلاستيك لمنع التصاق الصبغة باليد.
- اسكبي الصبغة من العبوة، ثم ضعي عليها ماء الأوكسجين المرافق معاها.
- هناك إرشادات موجودة على العبوة اتبعها للحصول على اللون المطلوب.
- قومي بإجراء اختبار على جزء بسيط من الشعر، ثم توزع الصبغة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- غطي الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، وتركه وفقًا للمادة الموجودة على العبوة فهي في الغالب تتراوح من 25 إلى 60 دقيقة.
- اغسل الشعر بالماء الفاتر ثم ضعي بلسم عليه للحصول على شعر رطب ثم غسله بالماء مرة أخرى.
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