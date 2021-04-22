صبغ الشعر باللون البني بملعقة من القهوة جربيها وستذهلين من النتائج الرائعة

الكثيرات من الفتيات يعشقن إستخدام الصبغات الخاصة بالشعر للحصول على إطلالة مشرقة وجذابة، ويعتبر اللون البني أحد الألوان التي يفضلها البعض، فيمكن تحضير صبغ الشعر باللون البني في المنزل بخطوات سهلة دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل، يمكنك متابعتنا من خلال هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير.

هناك العديد من الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر ولا تكون ضارة به ولكن يجب الاستخدام بعناية للحصول على اللون المناسب، وهذا من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية والتي قد تناسبك، وهي كالتالي:

قهوة عضوية “بودرة”.

ملعقة كبيرة زيت خروع.

ملعقة كبيرة جوز هند.

ماء.

قومي بتمشيط الشعر بالفرشاة ألا يكون هناك بها أي تشابك.

في وعاء قومي بوضع كلًا من القهوة، زيت جوز الهند والخروع يتم التقليب جيدًا ليمتزج معًا.

إضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضع المكونات في الميكروويف حوالي عشر ثواني.

قسم الشعر إلى خصل، ثم توزع الصبغة باستخدام فرشاة على الشعر، اتركه حوالي ثلث ساعة.

قومي بغسله بالشامبو والبلسم جيدًا للتخلص من الصبغة.

عبوة صبغة شعر.

ماء اوكسجين.

بلسم للترطيب.