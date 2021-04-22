طريقة عمل كريم الثوم والعسل السحري لتطويل الشعر ومنع تساقطه

كريم الثوم السحري ، من الكريمات الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية العظيمة التي تخص الشعر والبشرة، فهو يعمل على تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس ويحسن من نمو الشعر بشكل جيد، وهو يحتوي على نسبة عالية من المعادن والزنك المفيدة لصحة الشعر، يساهم الكريم في علاج تساقط الشعر مما يجعله أكثر كثافة وقوة، وهو من الكريمات الأمنة التي تستخدم على جميع أنواع الشعر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الثوم السحري لحل جميع مشاكل الشعر بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الثوم السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الثوم. نصف كوب من مغلي البابونج. 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من جل الصبار. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الثوم السحري لتطويل الشعر ومنع تساقطه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع عصير الثوم، ومغلي البابونج، وجل الصبار، ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ملعقة النشا، ونقلب حتى تذوب تماماً.

نضع الأناء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام مثل الكريمة.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بوضع العسل، والزيوت، ونخفقهم جيداً مع بعض ثم نضع الكريم في علبة فارغة محكمة الغلق، ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نقوم بتدليك فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعتين على الشعر حتى تتشرب فروة الرأس جيداً.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو وندهنه بالزيت السمسم، سوف تلاحظي أن شعر بداء يفرد ويلمع.

نقوم بوضع الكريم على الشعر ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة تحضير زيت الثوم لنمو الشعر

سوف نتعرف على طريقة تحضير زيت الثوم السحري لنمو الشعر وتنعيمه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر زجاجة فارغة ونضع بها خمس فصوص من الثوم، ونضع عليها ربع كوب من زيت جوز الهند، وربع كوب من زيت الخروع، وربع كوب من زيت الزيتون، ثم نغلق الزجاجة ونرجها جيداً حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الزجاجة في درجة حرارة الغرفة ونتركها مدة أسبوع حتى يتفاعل الخليط. نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، ونحضر الزجاجة ونقوم بتدليك فروة الرأس بحركة دائرية. نقوم بلف الشعر بفوطة ساخنة ونتركها لمدة ساعتين حتى نحصل على النتائج المطلوبة. نقوم بنزع الفوطة من على الرأس ونغسل الشعر بالماء الفاتر، ثم ندهن الشعر بزيت اللوز الحلو. نقوم باستخدام الزيت مرتين في الأسبوع على الأقل.

فوائد كريم الثوم للشعر

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية والجمالية التي يحتوي عليها كريم الثوم وهى كما يلي:-