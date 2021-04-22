سر جمال بشرة التركيات ملعقة واحدة سحرية هترجع بشرتك لعمر العشرينات

سر جمال بشرة التركيات ملعقة واحد ة سحرية هترجع بشرتك لعمر العشرينات، تعاني المرأة مع تقدم العمر من أمور ومشاكل كثيرة تتعلق بالبشرة، وتعد المواد الطبيعية هي المنقذ الرباني الذي سخره الله عز وجل لخدمة البشرة والشعر والجسم بأكمله، وزيت الزيتون من المواد الطبيعية الممتازة والتي ذكرت في القرآن الكريم وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية للبشرة كما أنه يساهم في علاج الكثير من الأمراض واليوم سوف نقدم وصفة سحرية مكونة من ملعقة واحدة سحرية من زيت الزيتون ومكونات أخرى سوف تعيد لبشرتك الحيوية والنضار والإشراق من جديد.

ملعقة واحدة سحرية سر جمال بشرة التركيات

إن الفتيات في تركيا نجد أن بشرتهن دومًا مشدودة ومشرقة ونضرة وذلك ليس من فراغ ولكن تعتمد الفتيات التركيات على المواد الطبيعية وخير الطبيعة من أجل العناية بالبشرة والشعر، وتعتمد بلاد تركيا على زيت الزيتون اعتمادًا كبيرًا جدًا في الوصفات الجمالية الخاصة بالبشرة والشعر فضلاً عن إدخاله في الطعام.

سر جمال البشرة الصافية

تتعرض البشرة للكثير من المشاكل مثل حب الشباب والمسامات الواسعة وغيرها من مشاكل البشرة العديدة والتي تجعل البشرة تظهر بمظهر أكبر بكثير مما هي عليه وتظهر التجاعيد والبثور والبقع الداكنة لذلك سوف نعتمد على وصفة سحرية تعمل على حل مشاكل البشرة فضلاً عن تفتيح البشرة وترطيبها ونعومتها.

جمال البشرة وبياضها

إن جمال البشرة وبياضها يعتمد على الكثير من الأمور أولاً لابد من القيام بعملية تقشير للبشرة ولو مرة واحدة في الأسبوع وذلك لأن التقشير يعمل على إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من البشرة ويجدد الخلايا والدورة الدموية في الوجه، لذلك يجب تقشير البشرة باستخدام ملعقة من زيت الزيتون كبيرة مع ملعقة من السكر ونفرك الوجه في حركات دائرية للتخلص من الأوساخ والخلايا الميتة.

أسرار جمال البشرة

كما ذكرنا إذا كنتي تريدي عزيزتي أن تصبح بشرتك صافية ولامعة خالية من علامات تقدم العمر ويتم إنتاج الكولاجين الطبيعي بها بطريقة فعالة وآمنة عليكي القيام بعملية التقشير مرة كل أسبوع والاعتماد على المواد الطبيعية والوصفات الطبيعية التي تعمل على تجديد البشرة وتفتيح لونها.

سر جمال الوجه بدون عمليات تجميل

سوف نعتمد على وصفة ممتازة تعمل على شد البشرة وتفتيح لونها وترطبها بطريقة ممتازة وتحمي البشرة من الجفاف وسوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة ونصف صغيرة من البن أو القهوة.

نقوم أولاً بإحضار بولة نظيفة ووضع بها المكونات ونمزج جيدًا. باستخدام أصابع اليد نقوم بفرد الماسك على الوجه من أسفل لأعلى. نفرد على كامل الوجه ومنطقة الرقبة أيضًا. ننتظر لمدة ربع ساعة. نغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق من أول يوم. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير والاستخدام