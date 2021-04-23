طريقة عمل الكفتة بالطحينة (الراشي) بطعم مختلف وفي وقت قياسي وبأقل تكلفة

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تعد الكفتة بالطحينة شكل مختلف عن أشكال الكفتة التي تعودنا عليه، وهناك سوف نقدمها بطريقة مختلفة وشكل مختلف، ايضاً يطلق عليها الراشي، وتتكون من مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بهذه الطريقة حتى تستطيع ست البيت التغيير من الوجبات وتقدم شكل جديدة لعائلتها وطعم جديد، وطريقة تحضيرها سهلة وغير متعبة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكفتة بالطحينة (الراشي) في المنزل.مقادير عمل الكفتة بالطحينة (الراشي)
تحتوي الكفتة بالطحينة (الراشي) على مكونات سهلة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة كبيرة من البصل.
- نصف كيلو لحمة مفرومة ناعم.
- رشة من الملح.
- رشة من بهارات اللحم.
- رشة من القرفة.
- صلصة.
- كوب من الخل.
- كوب إلا ربع طحينة.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من الصنوبر.
- نصف كوب من البقدونس.
- بطاطس مقليه.
سوف نقدم لكم طريقة بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت لعمل كفتة الطحينة (الراشي) هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر الكبة ونقوم بتقطيع البصل والبقدونس ونفروم فرماً ناعماً.
- بعد ذلك نقوم بخلط اللحم والبقدونس والبصل والبهارات والملح ونعجنهم جيداً ثم نفرد اللحم في صينية أو نشكلها كرات حسب الرغبة.
- ثم نحضر إناء آخر ونقوم بوضع الخل والليمون والطحينة والملح ونخلطه جيداً حتى نحصل على مزيج لزج.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة الطحينة على الكفتة ونرش فوقها حبوب الصنوبر وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تنضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها وهي ساخنة بجانب البطاطس المقلية وبالهنا والشفاء.
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تعد الكفتة بالطحينة شكل مختلف عن أشكال الكفتة التي تعودنا عليه، وهناك سوف نقدمها بطريقة مختلفة وشكل مختلف، ايضاً يطلق عليها الراشي، وتتكون من مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بهذه الطريقة حتى تستطيع ست البيت التغيير من الوجبات وتقدم شكل جديدة لعائلتها وطعم جديد، وطريقة تحضيرها سهلة وغير متعبة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكفتة بالطحينة (الراشي) في المنزل.مقادير عمل الكفتة بالطحينة (الراشي)
تحتوي الكفتة بالطحينة (الراشي) على مكونات سهلة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة كبيرة من البصل.
- نصف كيلو لحمة مفرومة ناعم.
- رشة من الملح.
- رشة من بهارات اللحم.
- رشة من القرفة.
- صلصة.
- كوب من الخل.
- كوب إلا ربع طحينة.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من الصنوبر.
- نصف كوب من البقدونس.
- بطاطس مقليه.
سوف نقدم لكم طريقة بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت لعمل كفتة الطحينة (الراشي) هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر الكبة ونقوم بتقطيع البصل والبقدونس ونفروم فرماً ناعماً.
- بعد ذلك نقوم بخلط اللحم والبقدونس والبصل والبهارات والملح ونعجنهم جيداً ثم نفرد اللحم في صينية أو نشكلها كرات حسب الرغبة.
- ثم نحضر إناء آخر ونقوم بوضع الخل والليمون والطحينة والملح ونخلطه جيداً حتى نحصل على مزيج لزج.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة الطحينة على الكفتة ونرش فوقها حبوب الصنوبر وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تنضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها وهي ساخنة بجانب البطاطس المقلية وبالهنا والشفاء.
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