طريقة عمل الكنافة بالكريمة الأصلية بمكونات اقتصادية في البيت

طريقة عمل الكنافة بالكريمة ، بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية، نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة الأصلية في البيت، ولن تحتاجي كثير من الوقت في إعدادها، وستبهري كل من يذوقوها من أسرتك وضيوفك ،حيث تعتبر الكنافة بالكريمة من أشهر الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان المبارك، إليك خطوات تحضير الكنافة بالكريمة بالتفاصيل فقط تابعوا المقال.



طريقة عمل الكنافة بالكريمة

سنقوم في أولى خطوات تحضير الكنافة بالكريمة بتحضير شربات الكنافة الشهير إليك مكونات شربات الكنافة بالكريمة:

3 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصرة من الليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

أضيفي 3 أكواب من السكر وإليهم 2 كوب ماء وعصرة من الليمون صغيرة، قومي بتقليبهم علي البارد وضعيه علي نار متوسطة حتى للغليان، واتركيها بعدا لغليان 5 دقائق علي النار حتى تحصلي علي شربات كنافة ثقيل.

2 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة نشا.

1/2 كوب قشطة.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

طريقة التحضير

علي النار قومي بإذابة الحليب والنشا جيداً، ثم أضيفي القشطة وملعقة من الفانيليا حتى تحصلي علي قوام كريمي، واتركيها في الثلاجة وقومي بتحضير الكنافة بالكريمة.

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1/2 كيلو من الكنافة.

3/4 كوب سكر باودر.

كوب من السمنة السائحة.

قبل استخدام الكنافة ضعيها في الفريزر قبلها ليلة كاملة، ثم أخرجيها وقت تحضير الكنافة بالكريمة، واتركيها تصل لدرجة حرارة الغرفة، ثم قومي بتقطيعها أضيفي السكر الباودر والسمنة السائحة واخلطيهم معاً، حتى تشمل السمنة كل الكنافة. في صينية أدهنيها بالسمنة المتماسكة وتأكدي من دهن الجوانب، ثم وزعي الكنافة في الصينية بسمك متساوي، وقومي بمساواة الكنافة داخل الصينية. ثم ضعي كمية من الكريمة التي قمنا بتحضيرها، وطبقة أخرى من الكنافة غطي بها الكريمة وساويها جيداً. قومي بإدخال صينية الكنافة بالكريمة علي الفرن في الرف الأخير، حتى تأخذ لون من تحت، ثم قومي بتشغيل الشواية لتأخذ لون ذهبي من فوق. وبعد خروج الكنافة بالكريمة من الفرن فوراً، قومي بإضافة الشربات إليها، ثم يمكنك تقديمها الآن بطعم رائع، وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل الكنافة بالكريمة.

تحضير الكنافة