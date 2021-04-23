فطيرة الدجاج التركية هشه ورطبة طريقة أكثر من روعة بحشوة رهيبة

فطيرة الدجاج التركية من الأكلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب سهولة تحضيرها ويمكن تنازلها في مختلف الوجبات اليومية وليست مرتبطة معينة ، حيث تعتبر من أنواع الفطائر الحادقة اللذيذة ليست مكلفة ويمكن تحضيرها بالمنزل من خلال مكونات بسيطة ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم طريقة تحضير فطيرة الدجاج التركية الشهية. فطيرة الدجاج التركية فطيرة الدجاج التركية لتحضير فطيرة الدجاج التركية يجب تجهيز المقادير التالية : المقادير : ملعقتان كبيرتان من السمسم

ملعقتنا كبيرتان من حبة البركة

5 ملاعق من الزيت النباتي .

1 حبة من البصل المفروم جيدا

5 فصوص من الثوم المفروم جيدا

300 جرام من صدور الدجاج مقطع إلي شرائح

3 فلفل ملون مقطع جيدا

70 جرام من المشروم مقطع جيدا

كوب من الذرة الناعمة

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من كريمة الطبخ .

200 جرام من الجبن المبشور

2 صفار بيض مخفوق جيدا طريقة فطيرة الدجاج في المنزل طريقة فطيرة الدجاج في المنزل يمكن تحضير فطيرة الدجاج التركية بالمنزل من خلال اتباع الخطوات التالية : قومي بوضع معلقتان كبيرتان من الزيت في صينية علي النار ثم أضيفي إليها البصل والثوم وقومي بالتقليب جيدا ثم أضيفي إليها صدور الدجاج واستكملي التقليب حتي يتغير لونها. أضيفي الفلفل الألوان والمشروم والذرة والملح والفلفل وقومي بالتقليب جيدا . قومي بوضع كوب من الماء الفاتر وقومي بتغطيتها جيدا واتركيها لمدة 10 دقائق فقط . ثم قومي بوضع الكريمة عليه واتركيه ليغلي جيدا ويتماسك الخليط . قومي بتحضير العجين وفرده جيدا ثم وزعي الخليط في المنتصف ووزعي الجبن المبشور عليها ثم غطيها بطبقة اخزي من العجين . ثم قومي بوضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة. عند أخراجها من الفرن قومي بتوزيع السمسم وحبة البركة عليها وقديمها ساخنة . الوسوم

فطيرة الدجاج التركية من الأكلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب سهولة تحضيرها ويمكن تنازلها في مختلف الوجبات اليومية وليست مرتبطة معينة ، حيث تعتبر من أنواع الفطائر الحادقة اللذيذة ليست مكلفة ويمكن تحضيرها بالمنزل من خلال مكونات بسيطة ومن خلال هذا المقال سنوفر لكم طريقة تحضير فطيرة الدجاج التركية الشهية. فطيرة الدجاج التركية فطيرة الدجاج التركية لتحضير فطيرة الدجاج التركية يجب تجهيز المقادير التالية : المقادير : ملعقتان كبيرتان من السمسم

ملعقتنا كبيرتان من حبة البركة

5 ملاعق من الزيت النباتي .

1 حبة من البصل المفروم جيدا

5 فصوص من الثوم المفروم جيدا

300 جرام من صدور الدجاج مقطع إلي شرائح

3 فلفل ملون مقطع جيدا

70 جرام من المشروم مقطع جيدا

كوب من الذرة الناعمة

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من كريمة الطبخ .

200 جرام من الجبن المبشور

2 صفار بيض مخفوق جيدا طريقة فطيرة الدجاج في المنزل طريقة فطيرة الدجاج في المنزل يمكن تحضير فطيرة الدجاج التركية بالمنزل من خلال اتباع الخطوات التالية : قومي بوضع معلقتان كبيرتان من الزيت في صينية علي النار ثم أضيفي إليها البصل والثوم وقومي بالتقليب جيدا ثم أضيفي إليها صدور الدجاج واستكملي التقليب حتي يتغير لونها. أضيفي الفلفل الألوان والمشروم والذرة والملح والفلفل وقومي بالتقليب جيدا . قومي بوضع كوب من الماء الفاتر وقومي بتغطيتها جيدا واتركيها لمدة 10 دقائق فقط . ثم قومي بوضع الكريمة عليه واتركيه ليغلي جيدا ويتماسك الخليط . قومي بتحضير العجين وفرده جيدا ثم وزعي الخليط في المنتصف ووزعي الجبن المبشور عليها ثم غطيها بطبقة اخزي من العجين . ثم قومي بوضعها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة. عند أخراجها من الفرن قومي بتوزيع السمسم وحبة البركة عليها وقديمها ساخنة .

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