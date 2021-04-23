طريقة المكرونة النجرسكو ، النسخة الرائعة من المكرونة بالبشاميل، يقوم بتقديمها جميع المطاعم ويطلبها العديد من محبي الوجبات السريعة، وفضلاً عن شرائها من المحلات والمطاعم، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة المكرونة النجرسكو بالفراخ بصوص المطاعم اللذيذ في البيت، حتى تضمني جودتها وطعمها الرائع الغني؛ بسبب احتوائها علي طبقة من المكرونة الاسباجيتي والخضار المتنوع الذي تشتهر به مكرونة النجرسكو وأساسها المشروم وصلصلة البشاميل اللذيذة.

طريقة المكرونة النجرسكو بالفراخ

سنقوم اولاً بتحضير خلطة وحشوة الفراخ، ثم سنقوم بسلق المكرونة، وتحضير صلصة البشاميل، إليك بالتفاصيل مكونات المكرونة النجركسو، وخطوات تحضير المكرونة النجرسكو بالفراخ.

مكونات المكرونة النجرسكو:

2 صدر من الفراخ.

ملح .

فلفل أسود.

روزماري مجفف.

رشة كزبرة.

بابريكا.

2 فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الزيت.

سنقوم بتحضير الفراخ من المكونات السابقة، من خلال خلط جميع التوابل مع صدور الفراخ المقطعة وتركها في التتبيلة، ثم قومي بتحضير المكرونة.

طريقة عمل الكانيلوني بمكونات البيت في مقالة سابقة علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

كيس مكرونة اسباجيتي.

ماء.

رشة ملح .

تحضير المكرونة النجرسكو

قومي بسلق المكرونة في ماء بملح، واتركيها تتسلق ولا تبالغي في سلقها، ثم أخرجيها بقوام متماسك، ثم صفي المكرونة واغسليها بماء بارد، وقومي بتجهيز الخضار الخطوة الثالثة في تحضير المكرونة النجرسكو.

مشروم مقطع شرائح.

فلفل ألوان.

بصلة متوسطة متقطعة.

حشوة الخضار

في حلة علي النار، أضيفي الزيت قومي بتحمير قطع الفراخ، وأضيفي إليه الخضار، وقومي بتقليبهم واتركيهم علي النار، وقومي بتحضير صلصة البشاميل الطبقة الأساسية في طريقة عمل المكرونة النجرسكو.

ملعقة دقيق.

ملعقة زبدة .

حليب.

صلصلة البشاميل

قومي بتقليب الدقيق في الزبدة، ثم أضيفي الحليب إليهم تدريجياً حتى تحصلي علي خليط ناعم وصوص بشاميل ناعم وكريمي.

ثم أضيفي ورق اللورا والفلفل الأبيض ورشة من جوزة الطيب والملح، ثم أضيفي قشطة وجبن كريمي، حتى يذوبوا في الصوص، ثم أزيلي ورق اللورا من داخله، ونقوم ببناء طبقات المكرونة النجرسكو بالفراخ.

في صينية بايركس برشة من الزيت، أضيفي طبقة من صلصلة البشاميل وإليهم نصف كمية المكرونة .

. ثم طبقة بشاميل، ثم أضيفي حشوة الخضار والفراخ ورشة من الزيتون الأسود وطبقة من الجبن المبشور.

ثم أضيفي النصف الأخر من المكرونة، ثم طبقة أخيرة من البشاميل، وأخر طبقة من الجبن المبشورة علي الوش.

في فرن علي درجة حرارة 200 مئوية 20 : 30 دقيقة علي الرف الأوسط، وقومي بفتح الشواية في أخر دقائق حتى تتحمر الجبن من وش المكرونة النجرسكو، واستمتعي بألذ طريقة المكرونة النجرسكو.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو