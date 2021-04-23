علاج البشرة الحساسة والطفح الجلدي مشكله تواجه الكثير من الفتيات وذلك يكون مرهق جداً بالنسبة لهم بشأن العناية بالبشرة ، ويكون ذلك نتيجة عن اتباع أنطمه للبشرة لا تتناسب معها مما يؤدي إلي ظهور الطفح الجلدي ،وكذلك الطعام الذي يتم تناوله يؤثر أيضا علي البشرة سواء بالإيجاب أو بالسلب لذلك يجب الانتباه لنوع الطعام الذي نتناوله حتي تستفيد البشرة وهناك أيضا بعض المنتجات الورقية والدهانات والمنظفات المنزلية التي تؤثر علي البشرة حين ملامستها ، وتعتبر مشاكل البشرة الحساسة مؤرقة للكثيرات ،خصوصاً عندما يرافقها حكه شديده مزعجة وسنتعرف معا علي علاج البشرة الحساسة والطفح الجلدي وأيضاً سنعرف،لماذا يظهر الطفح الجلدي ؟، وأيضاً سنتعرف علي اهم وافضل المكونات الطبيعية لمعالجة مشاكل وجفاف البشرة واليكم اهم مسببات الطفح الجلدي نحصرها لكم في النقاط التالية مع بعض النصائح الخاصة بالحصول علي بشرة مذهلة ومتألقة.

عندما يتعرض الجسم أو عندما تتعرض البشرة لاحد مسببات تهيج البشرة يقوم الجسم بحالة تهيأ لحالة طوارئ فيظهر الطفح الجلدي .

عند تناول بعض أنواع الأطعمة مثل المكسرات والسمك وبعض أنواع الألبان .

استخدام بعض منتجات معينه مثل المنتجات الورقية والأدوية والمنظفات المنزلية .

استخدام بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية والأسبرين والبنسلين .

لماذا يظهر الطفح الجلدي؟علاج البشرة الحساسة والطفح الجلدي

افضل المكونات الطبيعية لعلاج هذه الأعراض هي :

عصير الطماطم :



إذا كان لديك بشرة حساسه ، فمن المحتمل أن يكون عدوك الأسوأ في الصيف هو تصبغات الجلد لذلك يجب وضع خليط من ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة من عصير الليمون يمكن أن تساعد في التخلص من البقع الداكنة.

زيت جوز الهند :



العلاجات الطبيعية التي تهدئ البشرة الحساسة

يعتبر زيت جوز الهند عنصر رئيسيا في كثير من المنازل الهندية وله العديد من الاستخدامات والفوائد حيث لو اعتدنا علي تدليك البشرة بزيت جوز الهند قبل السباحة سوف يحمي البشرة من المياه المليئة بالكلور.

الحليب للبشرة الحساسة :



حيث يعمل علي تنظيف البشرة وهو مرطب طبيعي وذلك عند غمس قطعة قطن بالحليب ووضعها علي البشرة لدقائق ثم شطفها بالماء الدافئ.

زيت الزيتون :



يعتبر افضل مرطب يمكن استخدامه فهو يحتوي علي مضادات أكسدة وأحماض طبيعيه تساعد علي حماية البشرة من الآثار الضارة للشمس حيث يتم ذلك بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في ماء الحمام ستجعل بشرتك مرطبة وتجدد شبابها .

باكينج صودا ( Bakng soda ) :

تعتبر من افضل أنواع علاج البشرة الحساسة والطفح الجلدي ،حيث تعدل مستويات درجة الحموضة في البشرة وخصائصها المضادة للبكتيريا تساعد في الحد من الطفح والالتهابات ،عند مزجه بماء جوز الهند،فانه يساعد أيضأ في تقليل حروق الشمس ويخلق تأثيرا مهدئا علي البشرة ، كما يمكنكم التعرف علي النصائح الخاصة للحصول علي بشرة مذهلة ومتألقة من خلال موقعنا.