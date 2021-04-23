طريقة عمل الحمام الكداب للشيف فاطمة أبو حاتي بالصور سهلة وبسيطة

طريقة عمل الحمام الكداب ، الحمام المحشي رز أو فريك بأوراك الفراخ، طريقة جديدة وسهلة في طريقة الحمام بأوراك الفراخ، في هذه المقالة نقدم طريقة عمل الحمام الكداب بالرز للشيف فاطمة أبو حاتي في البيت بسهولة وبمكونات بسيطة، والطعم سيبهر أسرتك فقط تابعي المقادير مع خطوات التحضير بالتفصيل، بحشوة الرز بخطلة كبدة الفراخ والبهارات.

طريقة عمل الحمام الكداب بالأرز طريقة عمل الحمام الكداب بالأرز مقادير الحمام الكداب بالتفصيل باستخدام أوراك الفراخ المخلية وكبدة الفراخ وخلطة الرز والكبدة، إليك مكونات الحمام الكداب بالفراخ: أوراك فراخ مخلية.

نص كيلو رز مغسول ومنقوع نص ساعة مصفي.

2 بصلة مقطعة صغيرة.

كبدة فراخ مقطعة.

طماطم واحدة مبشورة.

فصين ثوم.

ملح وفلفل.

رشة سكر.

رشة قرفة.

حبهان باودر. طريقة عمل الكانيلوني بمكونات البيت للشيف فاطمة أبو حاتي. تحضير الحمام بالرز قومي بإضافة بصل وطماطم والثوم أضربيهم في الكبة، حتى ينعموا وأضيفي التتبيلة في أوراك الفراخ من الداخل والخارج واتركيها منقوعه حوالي ساعة. في طاسة علي النار بها سمنة وزيت، أضيفي الرز وقومي بتشويح الرز، خطوة هامة في تحضير الحمام الكداب بالرز.

بالرز. أضيفي ملح وملح ورشة من القرفة ورشة بسيطة من السكر و 2 بصلة مقطعة صغيرة، ثم أضيفي فصين الثوم والطماطم المبشورة ورشة من البهارات السابعة، قومي بتقليب المكونات معاً جيداً.

في طاسة علي النار أضيفي 2 ملعقة زبدة وأضيفي كبدة الفراخ مقطعة صغيرة، وقومي بتشويحها وتحميرها، ثم أضيفيها إلي الرز وقومي بتقليب خلطة رز الحمام الكداب .

. وبعد أن تبرد خلطة الرز، قومي بحشو أورك الفراخ بخلطة الرز والكبدة، وقومي بغلقها باستخدام خلة من الأسنان. في صينية قومي برص الحمام الكداب، وأضيفي ورق لورا و 2 كوب من الماء المغلي أو استخدمي الشوربة وملح. وغطيها بورق ألومنيوم وادخليها الفرن تغلي ربع ساعة، وطلعيها علي البوتجاز، واتركيها تستوي مدة ساعة تقريباً. ثم ادخليها الفرن بعد دهنه بالكاتشب، الفرن تحت الشواية؛ لتأخذ لون من فوق، وبذلك نكون أنهينا طريقة عمل الحمام الكداب. تحضير الحمام بالرز الوسوم

طريقة عمل الحمام الكداب ، الحمام المحشي رز أو فريك بأوراك الفراخ، طريقة جديدة وسهلة في طريقة الحمام بأوراك الفراخ، في هذه المقالة نقدم طريقة عمل الحمام الكداب بالرز للشيف فاطمة أبو حاتي في البيت بسهولة وبمكونات بسيطة، والطعم سيبهر أسرتك فقط تابعي المقادير مع خطوات التحضير بالتفصيل، بحشوة الرز بخطلة كبدة الفراخ والبهارات.

طريقة عمل الحمام الكداب بالأرز طريقة عمل الحمام الكداب بالأرز مقادير الحمام الكداب بالتفصيل باستخدام أوراك الفراخ المخلية وكبدة الفراخ وخلطة الرز والكبدة، إليك مكونات الحمام الكداب بالفراخ: أوراك فراخ مخلية.

نص كيلو رز مغسول ومنقوع نص ساعة مصفي.

2 بصلة مقطعة صغيرة.

كبدة فراخ مقطعة.

طماطم واحدة مبشورة.

فصين ثوم.

ملح وفلفل.

رشة سكر.

رشة قرفة.

حبهان باودر. طريقة عمل الكانيلوني بمكونات البيت للشيف فاطمة أبو حاتي. تحضير الحمام بالرز قومي بإضافة بصل وطماطم والثوم أضربيهم في الكبة، حتى ينعموا وأضيفي التتبيلة في أوراك الفراخ من الداخل والخارج واتركيها منقوعه حوالي ساعة. في طاسة علي النار بها سمنة وزيت، أضيفي الرز وقومي بتشويح الرز، خطوة هامة في تحضير الحمام الكداب بالرز.

بالرز. أضيفي ملح وملح ورشة من القرفة ورشة بسيطة من السكر و 2 بصلة مقطعة صغيرة، ثم أضيفي فصين الثوم والطماطم المبشورة ورشة من البهارات السابعة، قومي بتقليب المكونات معاً جيداً.

في طاسة علي النار أضيفي 2 ملعقة زبدة وأضيفي كبدة الفراخ مقطعة صغيرة، وقومي بتشويحها وتحميرها، ثم أضيفيها إلي الرز وقومي بتقليب خلطة رز الحمام الكداب .

. وبعد أن تبرد خلطة الرز، قومي بحشو أورك الفراخ بخلطة الرز والكبدة، وقومي بغلقها باستخدام خلة من الأسنان. في صينية قومي برص الحمام الكداب، وأضيفي ورق لورا و 2 كوب من الماء المغلي أو استخدمي الشوربة وملح. وغطيها بورق ألومنيوم وادخليها الفرن تغلي ربع ساعة، وطلعيها علي البوتجاز، واتركيها تستوي مدة ساعة تقريباً. ثم ادخليها الفرن بعد دهنه بالكاتشب، الفرن تحت الشواية؛ لتأخذ لون من فوق، وبذلك نكون أنهينا طريقة عمل الحمام الكداب. تحضير الحمام بالرز

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