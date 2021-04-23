طريقة عمل اللازانيا الجوسي باللحمة المفرومة أو الدجاج وطريقة خبز عجينة اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا الجوسي، اللازانيا من الوصفات الإيطالية التي بعشقها المصريين والإيطاليين فهي تتميز بطعم رائع مزيج من الجمال والصوص والمرونة والتي تعتمد علي نوع الجبن والمعكرونة التي سوف تتعرف عليه كيفية عمل مكرونة اللازانيا أو شراؤها جاهزة ولكن سوف نتعلم عمل اللازانيا الجوسي. مقادير وطرق عجن عجينة اللازانيا وتسويتها نحضر وعاء العجن الموجود لديك ونضيف إليه نصف كيلو من الطحين ثم نصف كوب من الزيت ثم بيضتان ونعجن.

نضيف الماء دفعة دفعة بكمية صغيرة حتي تحصلي علي عجين متماسكة جداً ليس بها مرونة كثيرة وتفردها بالنشابة.

أو يمكن فردها بالماكينة المخصصة للمخروطة أو المعكرونة وفردها علي سمك 1سم واحد والعرض الذي تفضلينه.

كلما تنتهي من شريحة من اللازانيا لابد أن تغطي بانيلون أو فوطة نظيفة.

هناك طريقيتين لاستخدام عجين اللازانيا إذا كنتي ستعمليها في الوصفة أو ستطبخيها حالاً فليس عليك تنشفيها أو تركها تجف.

أما أذا كنتي ناوية الاحتفاظ بالعجين فعليك تركها في الشمس لمدة نصف ساعة كاملة وتخزينها في الفريزر وعند استعملها تغليها مثل المعكرونة العادية.

طريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة أو الدجاج أولا سنبدأ بالمقادير: أولاً كمية اللازانيا السابق عملها في الطريقة المسبقة أو كيس نصف كيلو من اللازانيا الجاهزة ونغليها ونتركها جانباً.

ثانيا نصف كيلو غرام من اللحم المفروم المعصج بالتوابل جاهزاً أو يمكن استبدال اللحمة المفرومة بالدجاج المخلي من العظام ومقطع مربعات متساوية مع البصل والتوابل وتم تشويحه من قبل ويترك.

نصف كيلو من الحليب ومعه 7 ملاعق من الطحين لعمل البشاميل ونصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من معجون الطماطم.

وبصل لتسوية اللحمة المفرومة نعصجه بها.

التوابل التي تفضلونها والجبن الموتزريلا أو يمكن الاستغناء عنها ووضع ميكس من الجبن الشيدر والرومي والموتزريلا. سنبدأ بطريقة عمل اللازانيا الجوسي بعد سلق اللازانيا أو عجنها طازجة دون سلقها أو غليها نحضر صنية يفضل ان يكون قارب من التياقال أو الباريكس .

نحضر 7 ملاعق من الطحين علي نصف كوب الزبدة ويتم مزجهم جيداً ثم نضيف الحليب باستمرار التقليب بالمضرب اليدوي علي نار هادئة حتي نحصل علي القوام المطلوب.

في وعاء الموجود به اللحمة المفرومة عند تسويتها نضيف لها قرن فلفل أخضر ونضيف له معجون الطماطم ونمزجهم جيداً.

في القارب نضع كبشتان من البشاميل ثمك نرص اللازانيا ثم نضع جزء من اللحم المفروم المعصج ثم جزء من الجبن الموتزريلا أو ميكس جبن ونرص الطبقة الثانية من اللازانيا عليها بشاميل ثم المفروم ثم الجبن ثم طبقة اللازانيا الثالثة ثم البشاميل قم المفروم والجبن حتي نصل إلى الطبقة الأخيرة العلوين وضع البشاميل ونضعها في الفرن.

وقبل الانتهاء من التسوية نضيف باقي الجبن ونضعها في الشواية حتي نحصل علي الوجه واللون المثالي والطعم الجوسي لطريقة عمل اللازانيا الجوسي. مقادير وطرق عجن عجينة اللازانيا وتسويتهاطريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة أو الدجاجسنبدأ بطريقة عمل اللازانيا الجوسي الوسوم

طريقة عمل اللازانيا الجوسي، اللازانيا من الوصفات الإيطالية التي بعشقها المصريين والإيطاليين فهي تتميز بطعم رائع مزيج من الجمال والصوص والمرونة والتي تعتمد علي نوع الجبن والمعكرونة التي سوف تتعرف عليه كيفية عمل مكرونة اللازانيا أو شراؤها جاهزة ولكن سوف نتعلم عمل اللازانيا الجوسي. مقادير وطرق عجن عجينة اللازانيا وتسويتها نحضر وعاء العجن الموجود لديك ونضيف إليه نصف كيلو من الطحين ثم نصف كوب من الزيت ثم بيضتان ونعجن.

نضيف الماء دفعة دفعة بكمية صغيرة حتي تحصلي علي عجين متماسكة جداً ليس بها مرونة كثيرة وتفردها بالنشابة.

أو يمكن فردها بالماكينة المخصصة للمخروطة أو المعكرونة وفردها علي سمك 1سم واحد والعرض الذي تفضلينه.

كلما تنتهي من شريحة من اللازانيا لابد أن تغطي بانيلون أو فوطة نظيفة.

هناك طريقيتين لاستخدام عجين اللازانيا إذا كنتي ستعمليها في الوصفة أو ستطبخيها حالاً فليس عليك تنشفيها أو تركها تجف.

أما أذا كنتي ناوية الاحتفاظ بالعجين فعليك تركها في الشمس لمدة نصف ساعة كاملة وتخزينها في الفريزر وعند استعملها تغليها مثل المعكرونة العادية.

طريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة أو الدجاج أولا سنبدأ بالمقادير: أولاً كمية اللازانيا السابق عملها في الطريقة المسبقة أو كيس نصف كيلو من اللازانيا الجاهزة ونغليها ونتركها جانباً.

ثانيا نصف كيلو غرام من اللحم المفروم المعصج بالتوابل جاهزاً أو يمكن استبدال اللحمة المفرومة بالدجاج المخلي من العظام ومقطع مربعات متساوية مع البصل والتوابل وتم تشويحه من قبل ويترك.

نصف كيلو من الحليب ومعه 7 ملاعق من الطحين لعمل البشاميل ونصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من معجون الطماطم.

وبصل لتسوية اللحمة المفرومة نعصجه بها.

التوابل التي تفضلونها والجبن الموتزريلا أو يمكن الاستغناء عنها ووضع ميكس من الجبن الشيدر والرومي والموتزريلا. سنبدأ بطريقة عمل اللازانيا الجوسي بعد سلق اللازانيا أو عجنها طازجة دون سلقها أو غليها نحضر صنية يفضل ان يكون قارب من التياقال أو الباريكس .

نحضر 7 ملاعق من الطحين علي نصف كوب الزبدة ويتم مزجهم جيداً ثم نضيف الحليب باستمرار التقليب بالمضرب اليدوي علي نار هادئة حتي نحصل علي القوام المطلوب.

في وعاء الموجود به اللحمة المفرومة عند تسويتها نضيف لها قرن فلفل أخضر ونضيف له معجون الطماطم ونمزجهم جيداً.

في القارب نضع كبشتان من البشاميل ثمك نرص اللازانيا ثم نضع جزء من اللحم المفروم المعصج ثم جزء من الجبن الموتزريلا أو ميكس جبن ونرص الطبقة الثانية من اللازانيا عليها بشاميل ثم المفروم ثم الجبن ثم طبقة اللازانيا الثالثة ثم البشاميل قم المفروم والجبن حتي نصل إلى الطبقة الأخيرة العلوين وضع البشاميل ونضعها في الفرن.

وقبل الانتهاء من التسوية نضيف باقي الجبن ونضعها في الشواية حتي نحصل علي الوجه واللون المثالي والطعم الجوسي لطريقة عمل اللازانيا الجوسي. مقادير وطرق عجن عجينة اللازانيا وتسويتهاطريقة تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة أو الدجاجسنبدأ بطريقة عمل اللازانيا الجوسي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللازانيا الجوسي باللحمة المفرومة أو الدجاج وطريقة خبز عجينة اللازانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.