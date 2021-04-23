طريقة عمل الفول المدمس بأطعمة مختلفة ولذيذة سهلة التحضير

طريقة عمل الفول المدمس نقدمها لكم بأكثر من طعم مميز، فهو ملك الوجبات الرئيسية الذي يعشقه الشعب المصري تحديداً ويتربع على كل مائدة كوجبة أساسية صباحية وكوجبة سحور في رمضان لمد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة لتحمل الصيام، ومن الممكن تدميسه في المنزل لضمان نظافته وفي الآونة الأخيرة اشتهرت معظم محلات الوجبات الجاهزة بتقديم الفول بأطعمة مختلفة غير المعتاد تناولها منها بالبسطرمة، القشطة، جبنة موتزريلا، وبالسجق، ويقدم بجانب طبق الفول الطعمية ( فلافل ) والمسقعة وبطاطس محمرة والمخلات، وتتفنن كل سيدة في إضافة نكهات مميزة من التوابل ويجتمع أفراد العائلة بأكملها عقب صلاة الجمعة لتناول الإفطار، والبعض يعشق تناوله بالغموس بالعيش والبعض الأخر يفضل تناوله في ساندوتشات لتسهيل عليهم تناوله. طريقة عمل فول بالبيض طريقة عمل فول بالبيض المكونات طبق فول مدمس.

عدد البيض حسب الرغبة.

زيت زيتون.

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

برام فخار أو طاسة تيفال. طريقة التحضير نضع الفول في البرام ثم نضيف التوابل والزيت ويقلب.

نكسر البيض فوق الفول وندخله الفرن تحت الشواية.

لمده نصف عشر دقائق.

ويقدم بجانبة الخبز البلدي والمخلل. طريقة عمل فول بالسجق طريقة التحضيرطريقة عمل فول بالسجق المكونات طبق فول.

ربع كيلو سجق.

حبتان طماطم مكعبات.

بصله صغيرة مكعبات.

نصف حبة فلفل أحمر.

نصف حبة أصفر.

نصف حبة فلفل أخضر رومي.

ثلاث فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقه صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

زيت.

برام فخار. طريقة التحضير نضع طاسه على النار.

نضيف البصل والثوم والفلفل الألوان والرومي.

نقلبهم جميعا إلي يذبل جميع المكونات.

نضيف السجق ثم التوابل ونتركهم قليلا.

نضع الفول في برام أو طاسة.

نضيف السجق ونقلبهم جيدا.

يوضع تحت الشواية لمده خمس دقائق. طريقة عمل فول بالخضار طريقة التحضيرطريقة عمل فول بالخضار المكونات طبق فول مطحون.

بصل مقطع جوليان.

طماطم مكعبات.

ثلاث ملاعق بقدوس مفروم.

بصل جوانح رفيعه.

فلفل رومي مكعبات.

فلفل حار( أختياري ).

زيت زيتون

بيض مسلوق.

ملعقه صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق نضع الفول ثم نضيف البقدونس.

نضع البصل ثم مكعبات الطماطم والفلفل.

نقشر البيض ونفرمه ونضيفه على الفول.

نضيف الزيت ونقلبهم ويغرف في أطباق التقديم. الوسوم

طريقة عمل الفول المدمس نقدمها لكم بأكثر من طعم مميز، فهو ملك الوجبات الرئيسية الذي يعشقه الشعب المصري تحديداً ويتربع على كل مائدة كوجبة أساسية صباحية وكوجبة سحور في رمضان لمد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة لتحمل الصيام، ومن الممكن تدميسه في المنزل لضمان نظافته وفي الآونة الأخيرة اشتهرت معظم محلات الوجبات الجاهزة بتقديم الفول بأطعمة مختلفة غير المعتاد تناولها منها بالبسطرمة، القشطة، جبنة موتزريلا، وبالسجق، ويقدم بجانب طبق الفول الطعمية ( فلافل ) والمسقعة وبطاطس محمرة والمخلات، وتتفنن كل سيدة في إضافة نكهات مميزة من التوابل ويجتمع أفراد العائلة بأكملها عقب صلاة الجمعة لتناول الإفطار، والبعض يعشق تناوله بالغموس بالعيش والبعض الأخر يفضل تناوله في ساندوتشات لتسهيل عليهم تناوله. طريقة عمل فول بالبيض طريقة عمل فول بالبيض المكونات طبق فول مدمس.

عدد البيض حسب الرغبة.

زيت زيتون.

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

برام فخار أو طاسة تيفال. طريقة التحضير نضع الفول في البرام ثم نضيف التوابل والزيت ويقلب.

نكسر البيض فوق الفول وندخله الفرن تحت الشواية.

لمده نصف عشر دقائق.

ويقدم بجانبة الخبز البلدي والمخلل. طريقة عمل فول بالسجق طريقة التحضيرطريقة عمل فول بالسجق المكونات طبق فول.

ربع كيلو سجق.

حبتان طماطم مكعبات.

بصله صغيرة مكعبات.

نصف حبة فلفل أحمر.

نصف حبة أصفر.

نصف حبة فلفل أخضر رومي.

ثلاث فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقه صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

زيت.

برام فخار. طريقة التحضير نضع طاسه على النار.

نضيف البصل والثوم والفلفل الألوان والرومي.

نقلبهم جميعا إلي يذبل جميع المكونات.

نضيف السجق ثم التوابل ونتركهم قليلا.

نضع الفول في برام أو طاسة.

نضيف السجق ونقلبهم جيدا.

يوضع تحت الشواية لمده خمس دقائق. طريقة عمل فول بالخضار طريقة التحضيرطريقة عمل فول بالخضار المكونات طبق فول مطحون.

بصل مقطع جوليان.

طماطم مكعبات.

ثلاث ملاعق بقدوس مفروم.

بصل جوانح رفيعه.

فلفل رومي مكعبات.

فلفل حار( أختياري ).

زيت زيتون

بيض مسلوق.

ملعقه صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق نضع الفول ثم نضيف البقدونس.

نضع البصل ثم مكعبات الطماطم والفلفل.

نقشر البيض ونفرمه ونضيفه على الفول.

نضيف الزيت ونقلبهم ويغرف في أطباق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفول المدمس بأطعمة مختلفة ولذيذة سهلة التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.