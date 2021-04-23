طريقة عمل كريم القهوة الرهيب لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم القهوة ، من الكريمات الطبيعية التي تعيد للبشرة جمالها وحيويتها وتمنحها الإشراق والنضارة، وهو من الكريمات القوية التي تحل جميع مشاكل الوجه، ويمتلك العديد من الفوائد الصحية التي تحمي الوجه من أشعة الشمس الضارة، ويساعد على إخفاء حب الشباب والبثور المزعجة التي تظهر على الوجه، ويقلل من علامات الشيخوخة ويحارب البكتيريا والفطريات، ويحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها ويمنع تشقق الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة القوي للحفاظ على الوجه من التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم القهوة القوي مكونات كريم القهوة القوي توجد للكريم مكونات مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق من مسحوق القهوة. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الفعال في حماية البشرة من التجاعيد وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع مسحوق القهوة وماء الورد ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة زيت للوز، والجلسرين، وجل الصبار، ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نحضر علبة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين ساعة إلي ساعة ونصف.

نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر وضع الكريم على الوجه يومياً حتى نحصل على نتائج مضمونة. طريقة عمل ماسك القهوة لتنعيم البشرة وتقشيرها توجد بعض الخطوات البسيطة عند عمل الماسك في المنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة من حليب البودر ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف ملعقتين من ماء الورد ونمزجهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نغسل الوجه ونقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه حتى ينشف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم ندهنه بكريم مرطب. نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناعمة ونظيفة وخالية من التجاعيد. الوسوم

يعتبر كريم القهوة ، من الكريمات الطبيعية التي تعيد للبشرة جمالها وحيويتها وتمنحها الإشراق والنضارة، وهو من الكريمات القوية التي تحل جميع مشاكل الوجه، ويمتلك العديد من الفوائد الصحية التي تحمي الوجه من أشعة الشمس الضارة، ويساعد على إخفاء حب الشباب والبثور المزعجة التي تظهر على الوجه، ويقلل من علامات الشيخوخة ويحارب البكتيريا والفطريات، ويحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها ويمنع تشقق الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة القوي للحفاظ على الوجه من التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم القهوة القوي مكونات كريم القهوة القوي توجد للكريم مكونات مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق من مسحوق القهوة. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الفعال في حماية البشرة من التجاعيد وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع مسحوق القهوة وماء الورد ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة زيت للوز، والجلسرين، وجل الصبار، ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نحضر علبة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين ساعة إلي ساعة ونصف.

نغسل الوجه بالماء البارد ونكرر وضع الكريم على الوجه يومياً حتى نحصل على نتائج مضمونة. طريقة عمل ماسك القهوة لتنعيم البشرة وتقشيرها توجد بعض الخطوات البسيطة عند عمل الماسك في المنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع به ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة من حليب البودر ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف ملعقتين من ماء الورد ونمزجهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نغسل الوجه ونقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ونتركه حتى ينشف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم ندهنه بكريم مرطب. نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناعمة ونظيفة وخالية من التجاعيد.

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