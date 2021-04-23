طريقة عمل الكبد و القوانص الفراخ بمذاق رائع بطرق متنوعة وسهلة

طريقة عمل الكبد و القوانص وهي من أسهل وأسرع الوجبات في التحضير، وتعتبر طبخه الطوارئ، لأي سيده عندما يطول تفكيرها ماذا تقدم لعائلتها، على الغداء أو كوجبة خفيفة على العشاء، وتقوم ربه المنزل بجمع كمية مناسبة لاستغلاها كوجبة منفرده ويعشق الأطفال تناول الكبد بالأخص لسهولة تناولها وبلعها، ولهم فوائد عديده منها الكبد تحتوي على نسبة من الحديد لعلاج فقر الدم الحاد، ومفيدة للاسنان واللثة والقوانص وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من الحديد أيضاً والفسفور والنحاس والبروتين. البعض يعشق تناولها مع البطاطس أوالأرز أو بالبصل والثوم أو الفريك وتعبر وجبة غير دسمة لمن يتبع أي حمية غذائية لعدم وجود دهون بها. طريقة عمل كبد و قوانص الفراخ طريقة عمل كبد و قوانص الفراخ طريقه عمل كبد وقوانص بالبطاطس المقادير كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو بطاطس صغيرة.

بصله جوليان صغيرة.

فلفل أصفر مقطع عيدان رفيعه.

فلفل أحمر مقطع عيدان رفيعه.

فلفل رمي مقطع عيدان رفيعه.

ملعقه كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كسبره ناشفة. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات ونتركهم في وعاء به ماء.

نغسل الكبد والقوانص جيدا بالخل والليمون.

نقطع الكبد نصفين وكذلك القوانص.

نضع طاسة على النار ثم نضع ملعقه زيت كبيرة.

نضيف أولاً القوانص والبصل إلى الطاسة.

ونحركهم قليلا ثم نضيف جميع الفلفل ونقلبهم بحرص.

نضيف جميع التوابل السابق ذكرها.

نراقب القوانص من الحين إلى الآخر مع التقليب.

نضيف مكعبات البطاطس.

نضيف ربع كوب ماء ساخن على القوانص.

عندما تنضج القوانص نضيف الكبده.

نضيف ملعقه الصلصة.

نتركهم على النار حتى النضج.

وتغرف في أطباق التقديم ويقدم بجانبها أرز أبيض. طريقة عمل كبد والقوانص بالفريك طريقة التحضيرطريقة عمل كبد والقوانص بالفريك المكونات كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو فريك منقي من النوع الجيد.

نصف حبة فلفل أصفر مكعبات صغيرة.

نصف حبة فللفل أحمر مكعبات صغيرة.

ملعقه ثوم مفروم.

ملعقه صغيرة فلفل أبيض.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نغسل الكبد والقوانص جيدا.

نغسل جيدا الفريك ونتركه ليصفي.

نضع طاسة على النار هادئه.

نضيف الثوم والقوانص ونقلبهم.

نضع الفريك ثم التوابل.

نضيف الفلفل الألوان بالتدريج.

نضع مقدار مناسب من الماء ونتركهم علي نار متوسطة حتي النضج.

وتقدم ساخنه بجانبها طبق سلطة. الوسوم

طريقة عمل الكبد و القوانص وهي من أسهل وأسرع الوجبات في التحضير، وتعتبر طبخه الطوارئ، لأي سيده عندما يطول تفكيرها ماذا تقدم لعائلتها، على الغداء أو كوجبة خفيفة على العشاء، وتقوم ربه المنزل بجمع كمية مناسبة لاستغلاها كوجبة منفرده ويعشق الأطفال تناول الكبد بالأخص لسهولة تناولها وبلعها، ولهم فوائد عديده منها الكبد تحتوي على نسبة من الحديد لعلاج فقر الدم الحاد، ومفيدة للاسنان واللثة والقوانص وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من الحديد أيضاً والفسفور والنحاس والبروتين. البعض يعشق تناولها مع البطاطس أوالأرز أو بالبصل والثوم أو الفريك وتعبر وجبة غير دسمة لمن يتبع أي حمية غذائية لعدم وجود دهون بها. طريقة عمل كبد و قوانص الفراخ طريقة عمل كبد و قوانص الفراخ طريقه عمل كبد وقوانص بالبطاطس المقادير كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو بطاطس صغيرة.

بصله جوليان صغيرة.

فلفل أصفر مقطع عيدان رفيعه.

فلفل أحمر مقطع عيدان رفيعه.

فلفل رمي مقطع عيدان رفيعه.

ملعقه كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كسبره ناشفة. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات ونتركهم في وعاء به ماء.

نغسل الكبد والقوانص جيدا بالخل والليمون.

نقطع الكبد نصفين وكذلك القوانص.

نضع طاسة على النار ثم نضع ملعقه زيت كبيرة.

نضيف أولاً القوانص والبصل إلى الطاسة.

ونحركهم قليلا ثم نضيف جميع الفلفل ونقلبهم بحرص.

نضيف جميع التوابل السابق ذكرها.

نراقب القوانص من الحين إلى الآخر مع التقليب.

نضيف مكعبات البطاطس.

نضيف ربع كوب ماء ساخن على القوانص.

عندما تنضج القوانص نضيف الكبده.

نضيف ملعقه الصلصة.

نتركهم على النار حتى النضج.

وتغرف في أطباق التقديم ويقدم بجانبها أرز أبيض. طريقة عمل كبد والقوانص بالفريك طريقة التحضيرطريقة عمل كبد والقوانص بالفريك المكونات كيلو كبد وقوانص.

نصف كيلو فريك منقي من النوع الجيد.

نصف حبة فلفل أصفر مكعبات صغيرة.

نصف حبة فللفل أحمر مكعبات صغيرة.

ملعقه ثوم مفروم.

ملعقه صغيرة فلفل أبيض.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير نغسل الكبد والقوانص جيدا.

نغسل جيدا الفريك ونتركه ليصفي.

نضع طاسة على النار هادئه.

نضيف الثوم والقوانص ونقلبهم.

نضع الفريك ثم التوابل.

نضيف الفلفل الألوان بالتدريج.

نضع مقدار مناسب من الماء ونتركهم علي نار متوسطة حتي النضج.

وتقدم ساخنه بجانبها طبق سلطة.

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