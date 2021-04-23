سر نجاح لقمة القاضي المقرمشة لطعم شهي ومذاق رائع

تعد لقمة القاضي من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في البلدان العربية لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها، ويطلق عليها اسم الزلابية أو العوامة، ويمكنكِ إعدادها في المنزل مثل ما يتم صنعها في المحلات الخارجية، عبارة عن كرات بيضاء من العجين تتمايل في الزيت الساخن لتصبح مقرمشة وذو طعم رائع، إنها حقًا حلوى شهية ولذيذة الطعم ترضي كافة الأذواق، ويمكن تحضيرها بأكثر طريقة، تابعي معنا لتتعرفي على كيفية عمل لقمة القاضي المقرمشة خلال السطور أدناه.لقمة القاضي المقرمشة
انتبهي عند تحضير لقمة القاضي المقرمشة، بالرغم من أنها سهلة التحضير، من الممكن عدم نجاحها، حيث أن الفكرة الرئيسية لها تكمن في جعل كرات العجين مقرمشة من الخارج وطرية من داخلها، ولكن مع اتباع الخطوات التي سنذكرها آنفًا، ستحصلين على لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة، وهي كالتالي:مقادير لقمة القاضي
- ثلاث أكواب صغيرة من السكر الأبيض.
- رشة من الفانيليا.
- عود من القرفة.
- ربع كوب صغير من عسل النحل.
- ثلاث أكواب كبيرة من زيت الطعام.
- حبتان من القرنفل والهيل.
- كأس من الماء.
- كأس من اللبن الرائب.
- رشة من محسن الدقيق.
- ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض.
- كأس من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.
- لتجهيز القطر، قومي بوضع كلًا من السكر، الماء، العسل، حب الهيل، القرفة، الفانيليا والقرنفل في إناء ووضعه على النار.
- اغلى هذا الخليط وإبقائه قرابة خمس دقائق تحت درجة حرارة منخفضة.
- في طبق صغير وأذيبي الخميرة في قليل من الماء الدافئ ودعيها جانبًا لحين تفاعلها.
- أضيفي الحليب ومحسن الدقيق، وامزجي المقادير سويًا حتى تمام الامتزاج.
- إبقاء الخليط في مكان فاتر قرابة ساعتين حتى يتخمر.
- حضري مقلاة وضعي فيها الزيت حتى يسخن، ثم باستخدام ملعقة وشكلي كرات من العجين ووضعها في الزيت.
- قلبي الكرات حتى يصفر لونها من كافة الجوانب.
- بعد تحريكها صفيها من الزيت وضعيها في القطر.
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تعد لقمة القاضي من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في البلدان العربية لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها، ويطلق عليها اسم الزلابية أو العوامة، ويمكنكِ إعدادها في المنزل مثل ما يتم صنعها في المحلات الخارجية، عبارة عن كرات بيضاء من العجين تتمايل في الزيت الساخن لتصبح مقرمشة وذو طعم رائع، إنها حقًا حلوى شهية ولذيذة الطعم ترضي كافة الأذواق، ويمكن تحضيرها بأكثر طريقة، تابعي معنا لتتعرفي على كيفية عمل لقمة القاضي المقرمشة خلال السطور أدناه.لقمة القاضي المقرمشة
انتبهي عند تحضير لقمة القاضي المقرمشة، بالرغم من أنها سهلة التحضير، من الممكن عدم نجاحها، حيث أن الفكرة الرئيسية لها تكمن في جعل كرات العجين مقرمشة من الخارج وطرية من داخلها، ولكن مع اتباع الخطوات التي سنذكرها آنفًا، ستحصلين على لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة، وهي كالتالي:مقادير لقمة القاضي
- ثلاث أكواب صغيرة من السكر الأبيض.
- رشة من الفانيليا.
- عود من القرفة.
- ربع كوب صغير من عسل النحل.
- ثلاث أكواب كبيرة من زيت الطعام.
- حبتان من القرنفل والهيل.
- كأس من الماء.
- كأس من اللبن الرائب.
- رشة من محسن الدقيق.
- ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض.
- كأس من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.
- لتجهيز القطر، قومي بوضع كلًا من السكر، الماء، العسل، حب الهيل، القرفة، الفانيليا والقرنفل في إناء ووضعه على النار.
- اغلى هذا الخليط وإبقائه قرابة خمس دقائق تحت درجة حرارة منخفضة.
- في طبق صغير وأذيبي الخميرة في قليل من الماء الدافئ ودعيها جانبًا لحين تفاعلها.
- أضيفي الحليب ومحسن الدقيق، وامزجي المقادير سويًا حتى تمام الامتزاج.
- إبقاء الخليط في مكان فاتر قرابة ساعتين حتى يتخمر.
- حضري مقلاة وضعي فيها الزيت حتى يسخن، ثم باستخدام ملعقة وشكلي كرات من العجين ووضعها في الزيت.
- قلبي الكرات حتى يصفر لونها من كافة الجوانب.
- بعد تحريكها صفيها من الزيت وضعيها في القطر.
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