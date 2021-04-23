سر نجاح الاكلير في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة

الاكلير من الوجبات اللذيذة والشهية والتي تنال إعجاب العديد من أفراد الأسرة ويوجد بمجموعة من النكهات المختلفة فهو من الوجبات التي تقدم باردة، ويعتبر من الوجبات اللذيذة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ويمكن تقديمه للصغار مع إضافة الشيكولاتة أو الكاسترد.

سر نجاح الاكلير

تستطيع إعداد مجموعة من الساندويتشات باستخدام مجموعة من النكهات المختلفة وتقدميها لأولادك ولأفراد أسرتك لتستمتع بمذاق وطعم رائع ومميز، مكونات الاكلير

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ست بيضات.

صفار بيضة.

كوبان من الماء.

صبعان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة أكواب من الفراولة أو الكاسترد أو شيكولاتة وهذا للحشو على حسب رغبة كل شخص.

شيكولاتة سائلة أو مذابة للتزيين.

نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق مع الملح.

يتم وضع مقلاة على النار ونضع بها الزبدة مع الماء على نار هادئة ويتم إضافة السكر إلى الماء والزبدة ويترك على النار حتى تذوب الزبدة ويتم رفعها من على النار.

يتم إضافة الدقيق إلى هذا الخليط ويتم تحريكه جيداً إلى أن يختفي الدقيق نهائياً داخل الزبدة والسكر والماء مع التقليب المستمر.

ويتم وضعهم مرة ثانية على نار هادئة ويتم تحريكها لمدة دقيقتين.

يتم إضافة البيض تدريجياً إلى هذا الخليط مع التقليب المستمر ويتم وضع هذا الخليط داخل كيس الحلويات.

يتم إحضار صينية كبيرة مسطحة ويتم دهانها بالسمن أو الزبدة.

يتم إحضار كيس الحلويات و يتم عمل أصابع على سطح الصينية بعيد عن بعضها قليلاً.

يتم إدخال الصينية في فرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وبعد فترة يتم تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة ويترك في الفرن مدة نصف ساعة حتى نحصل على اللون البني.

يتم إخراج الاكلير من الفرن ويترك حتى يبرد ثم نأخذ كل واحدة ونبدأ بفتحها وحشوها بالحشو التي نريده.

نبدأ بحشوها الشوكولاتة أو الفراولة أو الكاسترد حسب رغبة كل فرد ويتم وضعها وضع كمية من الشيكولاتة المذابة على الوجه للتزيين.

طريقة تحضير الاكلير