أسرار تحضير شاورما الفراخ الشهية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

شاورما الفراخ من أكثر الأكلات البسيطة والسهلة، وتعد هذه من أكثر الوصفات التي يفضلها الكبير والصغير، كما تفضلها الأمهات لأنها لا تستغرق من الوقت إلا دقائق بسيطة، وتعتبر شاورما الفراخ من الأكلات التي تستخدم في بلاد العالم العربي، ولكن تختلف طريقة التحضير من دولة لأخرى، لذا من خلال المقال سنتعرف على الطريقة. مقادير شاورما الفراخ ½ كيلو صدور فراخ مفرومة.

حبتان من البصل المبشور ناعم.

4 حبات من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

4 حبات من الطماطم مقطعة شرائح.

ملعقتين من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة كاري.

رشة زعتر جاف.

رشة فلفل أسود.

ملح طعام. طريقة تحضير شاورما الفراخ يجب غسل صدور الفراخ جيدًا قبل للاستخدام بالملح والليمون.

تجهيز التتبيلة ووضع الدجاج المفروم فيها وتتكون التتبيلة من (البصل والفلفل الأسود، الليمون، والخل، ثم نضيف إليهم الفلفل الخأضر وشرائح الطماطم.

على نار متوسطة يتم وضع مقلاة فيها زيت الذرة حتى يسخن ثم نضيف التتبيلة السابقة ونقلبها جيدًا، ثم نضيف إليها الكاري، و نتركها علي النار حتى تنضج.

يمكن تقديم هذه الوصفة بجانب العيش والبطاطس والكاتشب الحار. طريقة شاورما الفراخ بالفرن مقادير شاورما الفراخطريقة تحضير شاورما الفراخطريقة شاورما الفراخ بالفرن مكونات شاورما الفراخ صدور فراخ مقطعة شرائح.

3 ملاعق من زيت الذرة.

2 حبة من البصل المتوسط مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

شرائح نعناع أخضر.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح. تتبيلة الفراخ كوب صغير من الزبادي.

ملعقة طحينة.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة بقسماط. طريقة تحضير شاورما الفراخ بالفرن في صينية يتم وضع طبقة البطاطس وعليها تتبيلة الفراخ كاملة.

يتم وضع مقدار بسيط من الزيت على التتبيلة، وتترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 270 درجة مئوية وتترك الصينية في الفرن حتى تنضج أو حتى يحمر الوجه وتصبح لون مائل للبني الفاتح وبهذا يكون تم إعداد شاورما الفراخ. تتبيلة الفراخطريقة تحضير شاورما الفراخ بالفرن الوسوم

شاورما الفراخ من أكثر الأكلات البسيطة والسهلة، وتعد هذه من أكثر الوصفات التي يفضلها الكبير والصغير، كما تفضلها الأمهات لأنها لا تستغرق من الوقت إلا دقائق بسيطة، وتعتبر شاورما الفراخ من الأكلات التي تستخدم في بلاد العالم العربي، ولكن تختلف طريقة التحضير من دولة لأخرى، لذا من خلال المقال سنتعرف على الطريقة. مقادير شاورما الفراخ ½ كيلو صدور فراخ مفرومة.

حبتان من البصل المبشور ناعم.

4 حبات من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

4 حبات من الطماطم مقطعة شرائح.

ملعقتين من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة كاري.

رشة زعتر جاف.

رشة فلفل أسود.

ملح طعام. طريقة تحضير شاورما الفراخ يجب غسل صدور الفراخ جيدًا قبل للاستخدام بالملح والليمون.

تجهيز التتبيلة ووضع الدجاج المفروم فيها وتتكون التتبيلة من (البصل والفلفل الأسود، الليمون، والخل، ثم نضيف إليهم الفلفل الخأضر وشرائح الطماطم.

على نار متوسطة يتم وضع مقلاة فيها زيت الذرة حتى يسخن ثم نضيف التتبيلة السابقة ونقلبها جيدًا، ثم نضيف إليها الكاري، و نتركها علي النار حتى تنضج.

يمكن تقديم هذه الوصفة بجانب العيش والبطاطس والكاتشب الحار. طريقة شاورما الفراخ بالفرن مقادير شاورما الفراخطريقة تحضير شاورما الفراخطريقة شاورما الفراخ بالفرن مكونات شاورما الفراخ صدور فراخ مقطعة شرائح.

3 ملاعق من زيت الذرة.

2 حبة من البصل المتوسط مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

شرائح نعناع أخضر.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة شرائح. تتبيلة الفراخ كوب صغير من الزبادي.

ملعقة طحينة.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة بقسماط. طريقة تحضير شاورما الفراخ بالفرن في صينية يتم وضع طبقة البطاطس وعليها تتبيلة الفراخ كاملة.

يتم وضع مقدار بسيط من الزيت على التتبيلة، وتترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 270 درجة مئوية وتترك الصينية في الفرن حتى تنضج أو حتى يحمر الوجه وتصبح لون مائل للبني الفاتح وبهذا يكون تم إعداد شاورما الفراخ. تتبيلة الفراخطريقة تحضير شاورما الفراخ بالفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير شاورما الفراخ الشهية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.