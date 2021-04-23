من وقت للتاني التغيير في الشكل مطلوب، لانه مش بس بيخلي شكلك متجدد وحلو، لكن كمات تحسي انه تغيير الشكل المناسب بتعديل حاجات بسيطة زي قصة الشعر أو لونه او حتى طريقة اللبس بيديكي طاقة كبيرة، وبيجدد من روحك ومن نظرتك لنفسك بشكل كبير، وبما إننا خارجين من الشتاء وبنستعد للصيف بتحضيرات كتيرة سواء في اللبس أو الشعر واللوك بشكل عام، في المقال ده هنقولك اعرفي إيه هي ألوان الشعر الموضة لموسم صيف 2021 واختاري اللون اللي يناسبك منها، خلينا نشوف سوا..

اعرفي إيه هي ألوان الشعر الموضة لموسم صيف 2021 واختاري اللون اللي يناسبك منها

القصات اللي بتحدد الوش مع highlights بدرجتين او 3 أفتح من لون الشعر تعتبر موضة جداً دلوقتي وبنشوفها على المشاهير في كل حته، ومعتمدة من كبار مصففي الشعر حول العالم، كمان لون الأشقر الكراميل مع الشعر الطويل على الضهر أو الهايلايتس بلون الـ baby blonde على آخر أطراف الشعر بتكون جميلة جداـ مع الشعر البني أو الغامق، ممكن كمان تجرب ألوان زي الأشقر الشمسي أو الـ sun kissed blonde لو كانت بشرتك فاتحة، أو مزيج من الهايلايتس باللونين الرمادي والأشقر، ابدأي بقاعدة للون من الغوامق وابدأي في التفتيح تدريجياً عشان تبرزي الهايلايتس ويكون اللون شكله متوازن أكتر.

لو مابتحبيش التغيير الكبير في الشكل، ممكن تجربي تقصي شعرك قصة تحدد ملامح وشك زي الكاريه المتوسط أو القصير، وحتى لو شعرك كيرلي ممكن تقصيه لطول متوسط مع تفتيح لون شعرك درجة واحدة، عشان تعملي تغيير بسيط في الشكل واللون لكن ملحو ومن غير ما تبعدي عن شكلك الطبيعي.

ممكن كمان تزودي من volume شعرك حتى لو قصير بإنك تجربي ستايل يخليه straight مع تموجات خفيفة أو curls من الآخر قبل الأطراف بشوية، تقريباً عتد التلت الأخير من الشعر، وعشان تدي مظهر عالي وويل لشعرك جربي ستايل الـ Pont tail المرتفع مع خصلة خفيفة تكون وراء ودنك عشان تعملي شكل girly وعملي في نفس الوقت وتقدري تثبتيه بالـ hair spray، إكسسوارات الشعر كمان بتدي شكل جميل جداً وبتضيف كتير لأي لوك أو ستايل شعر تعمليه.

اعرفي معانا كمان 8 علاجات طبيعية ممكن تستخدميهم لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه