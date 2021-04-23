صبغ شعر بني بدرجاته كلها من فاتح للغامق بدون تلف للشعر لون يناسب كل بشرة

صبغ شعر بني بدرجاته بدون تلف أستايل عصري أنثوي لا تترددي في تجربته، كل سيدة تبحث عن أحلى وسيلة وطريقة حتى تبدو بمظهر جميل وأطلاله تبهر كل من حولها مشرقة ومفعمه بالحيوية ولون شعر يواكب العصر ولون شعر البني هو ما يناسب الأعياد موضة الشعر لفصل الصيف، ولكن قبل تغيير لون شعرك سواء كان غامق أو فاتح للون البني لابد من اختيار أجود أنواع الصبغات من ماركات نظيفة لشركات جيدة مثل صبغة باليت أو لوريال أو جارنيه فكل تلك صبغات من نوع مناسب للشعر والأهم بأن اللون بني لصبغ شعر يناسب ويوائم كل لون بشرة سواء بيضاء أو بشرة خمرية أو سمراء، واليوم سنعد أكثر من نوع للصبغة بدرجات بني اختاري منها ما يناسبك.

درجات اللون البني تعد ركن هام وأساسي من أركان صيحات الموضة وتمتاز من تطبقه على شعرها بالأناقة والأنوثة وهو خيار مثالي لشكل حيوي ومشرق ويزيد من إطلالة جاذبية تسحري بها كل من حولك وتطبيق صبغة شعر بني أصبحت في منزلك.

اختاري تدرجات لون صبغة شعر بني بدرجاته بسهولة واختيار عبوة المناسبة للون الشعر التي تلائم لون بشرتك، وصبغ شعر بني بندقي فاختاري تدرجات وطبقيها في بيتك بسهولة. لتحضير صبغة تحتاجين إلى مزج عبوتين من من صبغة تحمل لون اشقر رمادي فاتح وصبغة ثانية لها لون بني فاتح مع أكسجين بدرجة 40 %. ثم تخلط الصبغة مع الأكسجين في وعاء مخصص الصبغ وعدم استخدامه في أي شئ آخر غير صبغ شعر، وتقسيم شعر إلى أربع خصل. ثم تطبيق صبغة على شعر من الأمام إلى الخلف حتى تغطي كل خصل الشعر جيدا، وتترك على الشعر من 30 إلى 35 دقيقة ثم يشطف بالماء جيدا.

لصبغ شعر بتلك اللون تحتاجي إلى صبغة بلون أشقر رمادي فاتح ثم دمجها مع صبغة بلون أشقر متوسط اللون مع عبوة أكسجين بدرجة 30%.

توزع صبغة على شعر بخطوات متساوية وتترك على. شعر لمدة 35 دقيقة ثم تشطف بالماء.

تأخذ نفس لون صبغة بندقي الفاتح مع تقليل درجة الأكسجين بعيار 20%، يصنع تلك اللون بسهولة على الشعر في حالة كنتي من أصحاب الشعر باللون الغامق فتمنحك لون رائع. كما أن تلك الصبغة تكتسح موضة موسم الحالي، واختاري اللون أولا مناسب لشعرك ولا تتردي في صبغ شعرك بالمنزل لاستايل عصري.

لصبغ شعر بلون بني فاتح سنستخدم في وعاء مزج كل من عبوة صبغة بلون بني رمادي ويضاف عليه عبوة من اكسجين 20% في حالة كان لون شعرك غامق. ثم ضعي منشفة قديمة على ثياب وادهني وجهك وخلف اذنك بالفازلين والجبهة أيضا حتى تحميها من صبغة.

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