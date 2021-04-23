أفكار مختلفة وجديدة للسحور تعرف على وجبات جديدة لتحضير السحور والتجديد فيه، حيث تعتبر وجبة السحور وجبة هامة جدا وأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ونظرا لتكرار السحور بشكل يومي فقد نشعر جميعا بحالة من الملل عند تكرار نفس الطعام، كما تشعر معظم السيدات بالحيرة بسبب ما تقدمه جديدا على وجبة السحور، ولهذا السبب فسوف نقوم اليوم بمساعدة سيدة البيت بتقديم أفكار ومقترحات جديدة لأطعمة سهلة ولذيدة ومفيدة أيضا على السحور. أفكار مختلفة وجديدة للسحور بطاطس مسلوقة بالخضروات والسلطة أفكار مختلفة وجديدة للسحور بطاطس مسلوقة بالخضروات والسلطة مقادير هذه الوصفة هي كيلو من البطاطس المهروسة

قطع من البسطرمة

البعض من البصل المقطع لمكعبات صغيرة

البعض من الفلفل الألوان

القليل من التوابل حسب الرغبة، يمكنك التعرف أيضا على طرق مختلفة لعمل البطاطس طريقة التحضير: أولا عليك القيام بتقطيع الخضار، وبعدها وضعه على النار مع معلقتين من الزيت

وعند الوصول لمرحلة نصف النضج، عليك وضع الخضروات مع البطاطس، َأيضا باقي المقادير ثم عليك وضعه داخل صنية وضعيهم في الفرن حتى تمام النضج. طاجن البيض بالخضروات طاجن البيض بالخضروات مقادير هذه الوصفة: أولا مقادير طاجن البيض: ثمان بيضات

فلفل ألوان رومي

القليل من الشبت والبقدونس

والتوابل حسب الرغبة

وبصل مقطع قطع صغيرة

مكعبات طماطم

وثمرة بطاطس مسلوقة مقطعة إلي مكعبات صغيرة ثانيا طريقة التحضير : عليك وضع جميع المقادير معا داخل طاجن، وبعدها اخلطيهم مع البعض من الزيت

وبعدها عليك تغطي الصينية بورق من الفويل وإدخليها إلي الفرن حتي تمام النضج. بان كيك البطاطس بالجبن بان كيك البطاطس بالجبن أولا المكونات : واحد كيلو من البطاطس المسلوقة

البعض من جبن المونزاريلا

بيضة واحدة ذات حجم كبير

نصف كوب دقيق

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

نصف كوب من البقسماط المطحون

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

القليل من زيت الزيتون. ثانيا طريقة التحضير: أولا عليك وضع البطاطس المهروسة في وعاء، ثم ضع معها الجبن المونزاريلا، ونصف كوب الدقيق، والبيضة، والبقدونس، ثم قومي بتقلبيهم معا جيدا.

استمري بالتقليب الجيد ثم عليك تشكيل أقراص صغيرة، وضعها داخل البقسماط.

ثم ضع بعض من الزيت في المقلاة، وبعدها ضع أقراص البطاطس في الزيت حتي نضج الوجه الأول وبعدها قلبيه إلي الوجه الثاني حتي ينضج. الوسوم

أفكار مختلفة وجديدة للسحور تعرف على وجبات جديدة لتحضير السحور والتجديد فيه، حيث تعتبر وجبة السحور وجبة هامة جدا وأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ونظرا لتكرار السحور بشكل يومي فقد نشعر جميعا بحالة من الملل عند تكرار نفس الطعام، كما تشعر معظم السيدات بالحيرة بسبب ما تقدمه جديدا على وجبة السحور، ولهذا السبب فسوف نقوم اليوم بمساعدة سيدة البيت بتقديم أفكار ومقترحات جديدة لأطعمة سهلة ولذيدة ومفيدة أيضا على السحور. أفكار مختلفة وجديدة للسحور بطاطس مسلوقة بالخضروات والسلطة أفكار مختلفة وجديدة للسحور بطاطس مسلوقة بالخضروات والسلطة مقادير هذه الوصفة هي كيلو من البطاطس المهروسة

قطع من البسطرمة

البعض من البصل المقطع لمكعبات صغيرة

البعض من الفلفل الألوان

القليل من التوابل حسب الرغبة، يمكنك التعرف أيضا على طرق مختلفة لعمل البطاطس طريقة التحضير: أولا عليك القيام بتقطيع الخضار، وبعدها وضعه على النار مع معلقتين من الزيت

وعند الوصول لمرحلة نصف النضج، عليك وضع الخضروات مع البطاطس، َأيضا باقي المقادير ثم عليك وضعه داخل صنية وضعيهم في الفرن حتى تمام النضج. طاجن البيض بالخضروات طاجن البيض بالخضروات مقادير هذه الوصفة: أولا مقادير طاجن البيض: ثمان بيضات

فلفل ألوان رومي

القليل من الشبت والبقدونس

والتوابل حسب الرغبة

وبصل مقطع قطع صغيرة

مكعبات طماطم

وثمرة بطاطس مسلوقة مقطعة إلي مكعبات صغيرة ثانيا طريقة التحضير : عليك وضع جميع المقادير معا داخل طاجن، وبعدها اخلطيهم مع البعض من الزيت

وبعدها عليك تغطي الصينية بورق من الفويل وإدخليها إلي الفرن حتي تمام النضج. بان كيك البطاطس بالجبن بان كيك البطاطس بالجبن أولا المكونات : واحد كيلو من البطاطس المسلوقة

البعض من جبن المونزاريلا

بيضة واحدة ذات حجم كبير

نصف كوب دقيق

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

نصف كوب من البقسماط المطحون

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

القليل من زيت الزيتون. ثانيا طريقة التحضير: أولا عليك وضع البطاطس المهروسة في وعاء، ثم ضع معها الجبن المونزاريلا، ونصف كوب الدقيق، والبيضة، والبقدونس، ثم قومي بتقلبيهم معا جيدا.

استمري بالتقليب الجيد ثم عليك تشكيل أقراص صغيرة، وضعها داخل البقسماط.

ثم ضع بعض من الزيت في المقلاة، وبعدها ضع أقراص البطاطس في الزيت حتي نضج الوجه الأول وبعدها قلبيه إلي الوجه الثاني حتي ينضج.

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