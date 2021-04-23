كيراتين طبيعي نتيجته فورية لفرد الشعر وتنعيم الخصلات الخشنة مناسب لكل الأعمار

كيراتين طبيعي نتيجته فورية لفرد الشعر وتنعيم الخصلات الخشنة بأقوى طريقة، وصفات اليوم تعمل على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف والشعر المتضرر من الصبغات كما تعمل على إيقاف تساقط الشعر، وهي صالحة للنساء والرجال كما تصلح للأطفال حيث أنها تناسب كل الأعمار، وهي مجموعة بروتينات طبيعية بسيطة مفيدة جداً للشعر وذلك للخصائص الغذائية والفوائد العظيمة الموجودة بها، لذا فهي هامة للغاية في علاج الشعر المتضرر وفرد الخصلات الخشنة والمتقصفة دون كيماويات وبشكل آمن وفوري.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن

الوصفة الأولى تتكون من حبة واحدة من البيض ويضاف حبتين من البيض إذا كان الشعر طويل وكثيف، 5 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، مطحون ملعقة كبيرة من القهوة، ويتم تحضير وعاء مناسب ثم يتم إضافة حبة البيض ثم يُضاف إلى الوعاء مقدار كلا من الحليب، زيت الزيتون، مسحوق القهوة ثم يتم تقليب المكونات مع مزجها جيدا للحصول على قوام يسهل وضعه على الشعر أو يمكنك إستخدام الخلاط اليدوي للمزج.

أثناء الاستحمام قومي بتبليل الشعر بالماء الفاتر ثم بعد ذلك طبقي الوصفة على الشعر كله، وذلك مع تدليك فروة الرأس بعناية وسحب خصلات الشعر خصلة خصلة لتغطيها الخلطة بشكل كامل، ثم يتم وضع قبعة بلاستيكية على الشعر وبعدها تترك الوصفة على الشعر لمدة 45 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك، تستخدم الوصفة مرة أسبوعياً ويمكنك تعويض الحليب بالزبادي الطبيعي.

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الوصفة الثانية تتكون من مكونين فقط حيث تحتوي على ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي ملعقة كبيرة من عسل النحل، يتم تحضير وعاء ويضاف إليه المكونات ثم يتم الخلط بشكل جيد ثم يطبق الماسك على الشعر بالكامل مع تدليك الخصلات والاهتمام بالأطراف ثم يغطى الشعر ببلاستيك غذائي ويترك الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسل الشعر كالمعتاد.

مكونات الوصفة الثالثة حبة واحدة من البيض، قطرات قليلة من الزيت الأساسي للخزامى أو اللافندر أو أي زيت عطري مفضل لديك، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو عصير البرتقال، يتم تحضير وعاء مناسب ويتم إضافة المقادير المسبوق ذكرها ثم يتم التقليب والمزج جيداً، ثم يطبق الخليط على الشعر مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة ثم يتم وضع منشفة مبللة بماء ساخن على الشعر، ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب.