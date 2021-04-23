طريقة عمل كوكيز قولدن براون في المنزل

طريقة عمل كوكيز قولدن براون، الكوكيز من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الأطفال خاصة إذا تم تزيينها بالشكولاته من الخارج، وقد اشتهرت الكوكيز في الولايات المتحدة أولا ثم انتشرت في البلاد العربية، حيث يمكن تحضيرها بنكهات مختلفة مثل جوز الهند، والشكولاته، والشوفان، وهي عبارة عن خليط من الدقيق والبيض والبيكنج بودر والفانيليا وتوضع فوقها شكولاته حبيبات، وتتميز حلوى الكوكيز بأنها هشة ومقرمشة.

طريقة عمل كوكيز قولدن براون

المكونات: كوب دقيق، ربع ملعقة صغيرة صودا خبز، 7 ملاعق كبيرة زبدة بدون ملح، ربع كوب سكر، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، بيضة كاملة، صفار بيضة، 4/3 كوب شوكولاته حبيبات.

قبل البدء في التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 350، ونقوم بتقليب الدقيق مع صودا الخبز ونضعها جانبا. نقوم بإذابة الزبدة في وعاء على النار، و نخفقها مع السكر والملح والفانيليا جيداً حتى تصبح كريمة. نقوم بوضع البيض مع استمرار الخفق للحصول على مزيج كثيف، ونضيف إليه الدقيق مع التقليب حتى تتجانس المكونات. نقوم بإضافة حبيبات الشوكولاته إلى الخليط السابق، ونخلطهم معا مع وضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، وبعدها نشكل الكوكيز على هيئة دوائر صغيرة. يوضع الكوكيز في صينية بها ورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل منهم، وتوضع في الفرن لمدة 10 دقائق، وتخرج من الفرن عندما تأخذ لون أحمر.

طريقة تحضير كوكيز قولدن براونطريقة الكوكيز قولدن براون بالنعناع

المكونات: 3/1 كوب زيت، 2 حبة بيض، باكو خليط كيك جاهز، نصف ملعقة صغيرة نعناع ناعم، كوب شوكولاتة بالنعناع.

طريقة التحضير