الكنافة بالبطاطا حلويات شهية لشهر رمضان على طريقة الشيف حسن

قام الشيف حسن على قناة أكلات وتكتات الذي يعرض على قناة الحياة بعمل طبق الكنافة بالبطاطا حيث استخدم حشو البطاطا الحلوة بدلاً من الحشوات التقليدية كالكريمة أو القشطة أو الكاسترد ،هذه الوصفة شهية للغاية يمكنك تحضيرها وتقديمها لأطفالك بعد إفطار رمضان أو يمكنك تقديمها لضيوفك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. الكنافة بالبطاطا الكنافة بالبطاطا المقادير اللازمة لعمل الكنافة: كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من البطاطا الحلوة.

ربع كوب من الكريمة المناسبة للطهي.

ربع كوب من البندق المطحون ناعم.

ربع ملعقة من جوز الهند المبشور ناعم.

ربع كوب من كريمة باستري.

نصف كوب من الماء.

كوب من بودرالكريم شانتيه.

نصف كوب من الماء المثلج.

مصف كوب من السكر البودر.

ملعقة من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير الكنافة بالبطاطا: ضعي الكنافة في المبرد حتى تكون سهلة التقطيع اخلطي الكنافة مع قليل من السمن وقطيها. افردي طبقة من الكنافة في قاع الصينية المدهونة بالسمنة. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً كريمة الخفق وجوز الهند وكريمة الطهي. قومي بغسل البطاطا ثم اشويها في الفرن. اتركي البطاطا تبرد ثم قشريها وبعدها قطعيها لقطع متوسطة الحجم. أضيفي قطع البطاطا إلى الخلاط واخلطي جيداً. اخلطي المكونات معاً إلى ان يصبح لديك خليط ناعم. أضيفي هذا الخليط فوق الكنافة ووزعيه جيداً. رشي السكر الناعم في الأاعلى ثم أدخلي الصينية الفرن حتى يتكرمل السكر فقط. ضعي بوردة الكريم شانتيه مع الماء المثلج واخلطي. أذيبي كريمة الباستري في الماء العادي في وعاء منفصل ثم أضيفيها للخلاط مع الكريم شانتيه واخلطي. ضعي هذا الخليط في كيس الحلواني واستخدميه في تزيين الكنافة بالبطاطا كما يحلو لك. زيني التارت باللوز ثم قدميه. خطوات تحضير الكنافة بالبطاطا: الوسوم

قام الشيف حسن على قناة أكلات وتكتات الذي يعرض على قناة الحياة بعمل طبق الكنافة بالبطاطا حيث استخدم حشو البطاطا الحلوة بدلاً من الحشوات التقليدية كالكريمة أو القشطة أو الكاسترد ،هذه الوصفة شهية للغاية يمكنك تحضيرها وتقديمها لأطفالك بعد إفطار رمضان أو يمكنك تقديمها لضيوفك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل. الكنافة بالبطاطا الكنافة بالبطاطا المقادير اللازمة لعمل الكنافة: كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من البطاطا الحلوة.

ربع كوب من الكريمة المناسبة للطهي.

ربع كوب من البندق المطحون ناعم.

ربع ملعقة من جوز الهند المبشور ناعم.

ربع كوب من كريمة باستري.

نصف كوب من الماء.

كوب من بودرالكريم شانتيه.

نصف كوب من الماء المثلج.

مصف كوب من السكر البودر.

ملعقة من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير الكنافة بالبطاطا: ضعي الكنافة في المبرد حتى تكون سهلة التقطيع اخلطي الكنافة مع قليل من السمن وقطيها. افردي طبقة من الكنافة في قاع الصينية المدهونة بالسمنة. أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً كريمة الخفق وجوز الهند وكريمة الطهي. قومي بغسل البطاطا ثم اشويها في الفرن. اتركي البطاطا تبرد ثم قشريها وبعدها قطعيها لقطع متوسطة الحجم. أضيفي قطع البطاطا إلى الخلاط واخلطي جيداً. اخلطي المكونات معاً إلى ان يصبح لديك خليط ناعم. أضيفي هذا الخليط فوق الكنافة ووزعيه جيداً. رشي السكر الناعم في الأاعلى ثم أدخلي الصينية الفرن حتى يتكرمل السكر فقط. ضعي بوردة الكريم شانتيه مع الماء المثلج واخلطي. أذيبي كريمة الباستري في الماء العادي في وعاء منفصل ثم أضيفيها للخلاط مع الكريم شانتيه واخلطي. ضعي هذا الخليط في كيس الحلواني واستخدميه في تزيين الكنافة بالبطاطا كما يحلو لك. زيني التارت باللوز ثم قدميه. خطوات تحضير الكنافة بالبطاطا:

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