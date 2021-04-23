المنتو الحجازي أكلة آسيوية على الطريقة العربية بخطوات بسيطة

يعد المنتو من الأكلات الآسيوية الشهيرة والتي تتكون من كرات من العجين المحشية بمختلف الحشوات وقد أخذها العرب وصنع منها المنتو الحجازي، تعد تلك المعجنات من أشهى الأكلات على الغطلاق المحشية باللحم المفروم والتي يتم طهيها في الماء المغلي بدلاً من الفرن، تابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل.

المنتو الحجازي المقادير اللازمة لعمل الوصفة: عصير ليمونة صغيرة الحجم طازج.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

كيلو من من اللحم المفروم أي نوع تفضلين.

كيلو إلا ربع من البصل المبشور ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

أربع أكواب من الماء. طريقة التحضير المنتو الحجازي:

قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق على النار. أضيفي اللحم وقلبي جيداً حتى يتغير لون اللحم. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي التوابل من ملح وفلفل وكمون وقلبي. يمكنك إضافة توابل لحم إذا أردت. اتركي الخليط على النار جتى ينضج اللحم وبعدها ارفعيه من على النار واتركيه جانباً. قومي بتخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي البيض ورشة من الملح والفلفل وقلبي. أضيفي الماء بالتدريج إلى أن تتكون العجينة. اعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ملساء. اتركي العجينة ترتاح ساعة ونصف ثم قسميها إلى أجزاء كل جزء على شكل كرة. افردي الكرة على راجة يدك ثم ضعي بها حشو اللحم. أغلقي الكرات جيداً على الحشو حتى لا يخرج منها. أحضري إناء واملأيه بالماء ثم ضعي به عصير الليمون ورشة من الملح. ضعي الكرات في الماء حتى يطفو على السطح وينضج. تقلي الكرات في الزيت ثم تقدم مع رشة من البقدونس المفروم. الوسوم

يعد المنتو من الأكلات الآسيوية الشهيرة والتي تتكون من كرات من العجين المحشية بمختلف الحشوات وقد أخذها العرب وصنع منها المنتو الحجازي، تعد تلك المعجنات من أشهى الأكلات على الغطلاق المحشية باللحم المفروم والتي يتم طهيها في الماء المغلي بدلاً من الفرن، تابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل.

المنتو الحجازي المقادير اللازمة لعمل الوصفة: عصير ليمونة صغيرة الحجم طازج.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

كيلو من من اللحم المفروم أي نوع تفضلين.

كيلو إلا ربع من البصل المبشور ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

أربع أكواب من الماء. طريقة التحضير المنتو الحجازي:

قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق على النار. أضيفي اللحم وقلبي جيداً حتى يتغير لون اللحم. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي التوابل من ملح وفلفل وكمون وقلبي. يمكنك إضافة توابل لحم إذا أردت. اتركي الخليط على النار جتى ينضج اللحم وبعدها ارفعيه من على النار واتركيه جانباً. قومي بتخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي البيض ورشة من الملح والفلفل وقلبي. أضيفي الماء بالتدريج إلى أن تتكون العجينة. اعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ملساء. اتركي العجينة ترتاح ساعة ونصف ثم قسميها إلى أجزاء كل جزء على شكل كرة. افردي الكرة على راجة يدك ثم ضعي بها حشو اللحم. أغلقي الكرات جيداً على الحشو حتى لا يخرج منها. أحضري إناء واملأيه بالماء ثم ضعي به عصير الليمون ورشة من الملح. ضعي الكرات في الماء حتى يطفو على السطح وينضج. تقلي الكرات في الزيت ثم تقدم مع رشة من البقدونس المفروم.

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