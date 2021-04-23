افضل عجينة سمبوسة جاهزة في السعودية 2021

تعرفي على طريقة عمل أفضل عجينة سمبوسة جاهزة في السعودية بمكونات متوفرة لديكم، حيث تعتبر السمبوسة من اشهر الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان بعد الفطار وفي العزائم، لذلك احرص ربات البيوت على معرفة المكونات وخطوات تحضير السمبوسة وهذا ما نتحدث عنه خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة أولاً المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة سكر أبيض ناعم.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة. مكونات حشوة السمبوسة: لعمل السمبوسة يتم إضافة بعض المكونات داخل العجينة وهي كما يلي: ملعقة كبيرة سمن أو زيت زيتون.

عدد اثنين من البصل متوسط الحجم.

نصف كوب بقدونس اخضر مفروم.

كوب من الجبن المتنوع ليت الرومي والشيدر.

نصف كيلوجرام من اللحم البقري المفروم.

توابل مثل الكركم والملح والفلفل الأسود والكمون. طريقة تحضير السمبوسة باللحم طريقة تحضير السمبوسة باللحم يتم تحضير السمبوسة السعودية باللحم من خلال اتباع الخطوات التالية: نضع في كوب من الماء الدافئ كل من الخميرة والسكر ونقلب المكونات بشكل جيد ثم نتركها جانبا.

في وعاء كبير نضع جميع المكونات من الملح والدقيق والزيت ومزيج الخميرة مع الماء وتقبلهم حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة في مكان دافئ لفترة زمنية مناسبة حتى تختمر العجينة.

نحضر اللحم المفروم من خلال تعصيج اللحم بالبصل على النار، ثم تضاف عليه أنواع الجبن الموجودة.

يتم فرد عجينة السمبوسة على سطح مستوي ومرشوش بالدقيق، ويتم حشوها بالحشوة السابقة ويتم غلق جميع الأطراف.

نضع الطاسة بها الزيت الغزير ونتركها على النار حتى تسخن.

نضيف قطع السمبوسة في الزيت ونقلبها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي اللامع.

يتم إخراجها وتقديمها بعد ذلك. الوسوم

تعرفي على طريقة عمل أفضل عجينة سمبوسة جاهزة في السعودية بمكونات متوفرة لديكم، حيث تعتبر السمبوسة من اشهر الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان بعد الفطار وفي العزائم، لذلك احرص ربات البيوت على معرفة المكونات وخطوات تحضير السمبوسة وهذا ما نتحدث عنه خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة أولاً المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة سكر أبيض ناعم.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة. مكونات حشوة السمبوسة: لعمل السمبوسة يتم إضافة بعض المكونات داخل العجينة وهي كما يلي: ملعقة كبيرة سمن أو زيت زيتون.

عدد اثنين من البصل متوسط الحجم.

نصف كوب بقدونس اخضر مفروم.

كوب من الجبن المتنوع ليت الرومي والشيدر.

نصف كيلوجرام من اللحم البقري المفروم.

توابل مثل الكركم والملح والفلفل الأسود والكمون. طريقة تحضير السمبوسة باللحم طريقة تحضير السمبوسة باللحم يتم تحضير السمبوسة السعودية باللحم من خلال اتباع الخطوات التالية: نضع في كوب من الماء الدافئ كل من الخميرة والسكر ونقلب المكونات بشكل جيد ثم نتركها جانبا.

في وعاء كبير نضع جميع المكونات من الملح والدقيق والزيت ومزيج الخميرة مع الماء وتقبلهم حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة في مكان دافئ لفترة زمنية مناسبة حتى تختمر العجينة.

نحضر اللحم المفروم من خلال تعصيج اللحم بالبصل على النار، ثم تضاف عليه أنواع الجبن الموجودة.

يتم فرد عجينة السمبوسة على سطح مستوي ومرشوش بالدقيق، ويتم حشوها بالحشوة السابقة ويتم غلق جميع الأطراف.

نضع الطاسة بها الزيت الغزير ونتركها على النار حتى تسخن.

نضيف قطع السمبوسة في الزيت ونقلبها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي اللامع.

يتم إخراجها وتقديمها بعد ذلك.

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