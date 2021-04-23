ألذ من الحاتي.. تتبيلة الفراخ المشوية الأصلية والطريقة الصحيحة لتسويتها التي يخفيها عنكِ الشيفات

الفراخ المشوية من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، سنقدم لكي سر تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم والحاتي، غير أن إعدادها بالمنزل يضمن لكي نظافة الطعام و جودته من أجل صحت أسرتك، فاجئيهم بفراخ مشوية شهية لن يطلبوا دجاج المطاعم بعد الآن و سيطلبون أن تقومي بأعدادها أنتي. تتبيلة الفراخ المشوية تتبيلة الفراخ المشوية المقادير: عدد 1 دجاجة كاملة بالعظم يكون وزنها من 1200 جرام إلى 1300 جرام.

مقدار ملعقة كبيرة من خل الطعام.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

مقدار ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

بهارات: فلفل أسود وبابريكا وقرفة وحبهان مطحون وقليل جوزة الطيب و ملح وثوم بودر.

ورق لاوري وزعتر مجفف.

شرائح ليمون.

بقدونس مفروم و شيبسى للتزين. طريقة عمل فراخ الحاتي أولا نخلط البهارات باستثناء الملح مع الخل و زيت الزيتون، و نقوم بتوزيعه على الفرخة كلها ثم نضع البصلة المقطعة لشرائح داخل الفرخة و نتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة و يفضل يوم كامل.

تخرج من الثلاجة قبل الطهى بساعة، و يضاف إليها الملح من الداخل و الخارج.

ضعي أربع فصوص ثوم في ورقة فويل وضعيها في الفرن لمدة خمس دقائق و اخرجيها و اهرسي الثوم مع بعض المايونيز لعمل ثومية لتقدم مع الفراخ المشوية. طريقة تسوية الدجاج المشوي طريقة عمل فراخ الحاتيطريقة تسوية الدجاج المشوي نحضر زجاجة مياه غازية و نملأها بالماء، و يمكن استخدام الهرم الاستانلس المخصص لشوى الفراخ ثم ندخل جوف الفرخة في عنق الزجاجة بحيث تثبت فوقها.

نثبت الأجنحة فوق الصدر بخلة أسنان ثم نضع الفرخة بالزجاجة في صينية لها حافة متوسطة نصع فيها بعض الماء و نضيف الية ورق لوري و زعتر مجفف و شرائح الليمون و ندهن جلد الفراخ زيت و قليل من الزعتر فوق جلد الفراخ.

نسخن الفرن حتى ترتفع درجة حرارته ثم نهدئ درجة الحرارة قليلا إلى الدرجة المتوسطة.

نضع الصينية في الفرن و نتركها لمدة ساعة و نصف الساعة مع الأخذ في الإعتبار أن نقوم بلف للصينية كل ربع ساعة لكى تستوى من كل الجوانب، و إضافة ماء مغلي كلما جف الماء في الصينية و بعد إتمام النضج ارفعي الفرخة بحذر من على الزجاجة و ضعيها على سرفيس و علية بعض البقدونس و الشيبسى للتزين و ضعي الفرخة فوقهم ثم رشى رشة بقدونس على الفراخ. الوسوم

الفراخ المشوية من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، سنقدم لكي سر تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم والحاتي، غير أن إعدادها بالمنزل يضمن لكي نظافة الطعام و جودته من أجل صحت أسرتك، فاجئيهم بفراخ مشوية شهية لن يطلبوا دجاج المطاعم بعد الآن و سيطلبون أن تقومي بأعدادها أنتي. تتبيلة الفراخ المشوية تتبيلة الفراخ المشوية المقادير: عدد 1 دجاجة كاملة بالعظم يكون وزنها من 1200 جرام إلى 1300 جرام.

مقدار ملعقة كبيرة من خل الطعام.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

مقدار ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

بهارات: فلفل أسود وبابريكا وقرفة وحبهان مطحون وقليل جوزة الطيب و ملح وثوم بودر.

ورق لاوري وزعتر مجفف.

شرائح ليمون.

بقدونس مفروم و شيبسى للتزين. طريقة عمل فراخ الحاتي أولا نخلط البهارات باستثناء الملح مع الخل و زيت الزيتون، و نقوم بتوزيعه على الفرخة كلها ثم نضع البصلة المقطعة لشرائح داخل الفرخة و نتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة و يفضل يوم كامل.

تخرج من الثلاجة قبل الطهى بساعة، و يضاف إليها الملح من الداخل و الخارج.

ضعي أربع فصوص ثوم في ورقة فويل وضعيها في الفرن لمدة خمس دقائق و اخرجيها و اهرسي الثوم مع بعض المايونيز لعمل ثومية لتقدم مع الفراخ المشوية. طريقة تسوية الدجاج المشوي طريقة عمل فراخ الحاتيطريقة تسوية الدجاج المشوي نحضر زجاجة مياه غازية و نملأها بالماء، و يمكن استخدام الهرم الاستانلس المخصص لشوى الفراخ ثم ندخل جوف الفرخة في عنق الزجاجة بحيث تثبت فوقها.

نثبت الأجنحة فوق الصدر بخلة أسنان ثم نضع الفرخة بالزجاجة في صينية لها حافة متوسطة نصع فيها بعض الماء و نضيف الية ورق لوري و زعتر مجفف و شرائح الليمون و ندهن جلد الفراخ زيت و قليل من الزعتر فوق جلد الفراخ.

نسخن الفرن حتى ترتفع درجة حرارته ثم نهدئ درجة الحرارة قليلا إلى الدرجة المتوسطة.

نضع الصينية في الفرن و نتركها لمدة ساعة و نصف الساعة مع الأخذ في الإعتبار أن نقوم بلف للصينية كل ربع ساعة لكى تستوى من كل الجوانب، و إضافة ماء مغلي كلما جف الماء في الصينية و بعد إتمام النضج ارفعي الفرخة بحذر من على الزجاجة و ضعيها على سرفيس و علية بعض البقدونس و الشيبسى للتزين و ضعي الفرخة فوقهم ثم رشى رشة بقدونس على الفراخ.

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