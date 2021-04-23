أفضل روتين طبيعي لتبييض البشرة فوراً وإزالة البثور والبقع الداكنة من الوجه بشكل نهائي، نتناول اليوم موضوع في بالغ الأهمية بالنسبة للفتيات والسيدات وهو ما هو الروتين الطبيعي المناسب لتبييض البشرة وحمايتها من التجاعيد، وفي نفس الوقت يجعلك قادرة على تجنب تعرض البشرة للبثور وآثار الحبوب مع إزالة البقع الداكنة، لذا فقد جمعنا لك اليوم 3 خلطات بمكونات طبيعية آمنة تماماً على بشرتك ضمن روتين طبيعي للبشرة، يفضل أن تعتادين عليه وسوف تتخلصين من كافة مشاكل الوجه مع الحصول على بشرة بيضاء دون شوائب أو بقع.

روتين طبيعي لتبييض البشرة وإزالة البثور والبقع الداكنة

مكونات الوصفة الأولى المخصصة لتبييض البشرة ضمن الروتين الذي نقدمه في موضوعنا اليوم بسيطة للغاية، وهي نصف كوب من الأرز ثلاثة أكواب من الماء، يتم تحضير مقدار الأرز ثم يتم غسله غسلة سريعة بسيطة للتخلص من الشوائب والأتربة العالقة به دون أن يفقد النشا، ثم يوضع الأرز في إناء للطهي ثم يضاف إليه مقدار الماء ويقلب ثم يترك لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يوضع الإناء على نار متوسطة لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة بحيث يصبح ماء الأرز كثيف إلى حد ما.

ويساعد ماء الأرز على تجديد خلايا البشرة الميتة وإعطاءها الحيوية وكذلك يعمل على ترطيب البشرة كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ودائم وإزالة التصبغات الجلدية، بعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على الماء. يوضع ماء الأرز في علبة زجاجية ويترك ليبرد ثم يتم وضع كمية منه على الوجه ويترك حتى يجف تماما، بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدا بالماء ويرطب بالشكل الذي يناسبك.

أما الخلطة الثانية ضمن روتين اليوم فهي مخصصة لزيادة فاعلية تفتيح لون الوجه مع شد التجاعيد وتلطيف البشرة ،يتم تحضير مقدار ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر، ملعقة صغيرة من زيت الورد وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز المر وملعقة صغيرة من زيت الترمس، ثم يتم مزج جميع المكونات بعناية ، يستخدم هذا المزيج على بشرة نظيفة حيث يعمل على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد.

إزالة البثور وبقع الوجه

الخلطة الثالثة والأخيرة تستهدف بشكل أكبر إزالة البقع الداكنة والبثور التي تظهر أحياناً بالوجه، وفي نفس الوقت تساعد في توحيد لون البشرة، وتستطيعين تجهيزها في منزلك ببساطة باستخدام ملعقتين كبيرتين من مطحون الشوفان، ملعقة صغيرة من السكر ، ملعقة واحدة صغيرة من العسل، وأيضاً 3 ملاعق كبار من الزبادي الطبيعي، ثم يتم خلط المكونات عن طريق الخلاط اليدوي الكهربائي ثم يطبق الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة قبل أن يغسل الوجه بالماء الفاتر.