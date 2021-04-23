طريقة عمل عجينة القطايف فى البيت خطوة بخطوة بحشوة الكريمة رمضان 2021

طريقة عمل عجينة القطايف , القطايف حلوى شرقية مطلوبة بقدر كبير في شهر رمضان، فهي تحتوي على عناصر غذائية متعددة وتمد الجسم بالطاقة وغير مكلفة على الاطلاق، ويتم إعدادها بحشوات كثيرة حسب الرغبة، نحن نقدم لكي عبر موقعنا طريقة عمل عجينة القطايف في منزلك لتحضيرها وعمل الحشوات المناسبة لكي ولأسرتك.

طريقة عمل عجينة القطايف

لعمل عجينة القطايف في المنزل لابد من إعداد مجموعة من المكونات تتلخص في الأتي:-

المكونات

200 جرام من الدقيق الأبيض الناعم.

200 جرام من اللبن الحليب الطازج.

200 جرام سميد ناعم جدا.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

نصف ملعقة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب ونصف ماء نقي.

في وعاء كبير ضعي كل المكونات ولكن عليكي بالبدء بالحليب مع التقليب المستمر حتى يصبح خليط متجانس بدون قطع كبيرة به.

ثم قومي بتسخين مقلاة لا يلتصق بها الطعام، ثم قومي بسكب قدر مناسب للقطايف واحدة تلو الأخرى بواسطة قمع نظيف.

يتم قلبها لتمام نضجها واصفرار جانب منها، يتم تكرار تلك العملية حتى الانتهاء من كل الخليط المتوفر.

القطع التي تنضج يتم رصها على قماشها قطنية نظيفة حتى تبرد تماما لتكون بشكل وقوام صحيح.

طريقة التحضيرطريقة عمل القطايف بالكريمة

يتم تحضير القطايف طبقا للخطوات السابقة ثم نقوم بتجهيز التالي:

كوب من الكريمة المخفوقة.

ربع كيلو جرام من السكر.

كوب ماء نقي.

قطرات من عصير الليمون.

قومي بتحضير القطر من الماء والسكر وقطرات الليمون على النار حتى يصبح مناسب.

بداخل كل واحدة من القطايف ضعي القليل من الكريمة ثم اغليقها على هيئة نصف دائرة.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ القطع كلها، يمكنك إضافة المكسرات للكريمة حسب الرغبة.

بعد ذلك قومي بوضع القطايف في القطر قليلا ثم إخراجها ورصها في طبق التقديم بشكل مميز للتقديم.

من الممكن استبدال الحشو حسب رغبة العائلة سواء قشطة والفستق المفروم أو المكسرات فحسب أو البلح الأسود عقب تقشيره أو غيرهم.

مع العلم أن تلك الطعوم المختلفة مع القطايف تتميز بمذاق خاص ومحبب لجميع أفراد أسرتك مع مراعاة التغيير لعدم الملل.

المكوناتطريقة التحضير