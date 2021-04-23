أفضل طريقة لعمل قطايف بدون قلي وبدون دهون تماماً بلون ذهبي جذاب

تعد القطايف من ضمن الحلويات التي يتعلق إعدادها بشهر رمضان المبارك، إذ تتمتع بالحشوات اللذيذة، وهناك الكثير من طرق تحضيرها وأشهرها هي قليها في الزيت، ولكن هناك طريقة أخرى مختلفة وصحية لكونها تمنح الجسم سعرات حرارية أقل بكثير من قليها في الزيت، لذا سينصب حديثنا اليوم عن طريقة عمل القطايف بدون قلي لخوض تجربتها والتمتع بطعم ولا أروع.

القطايف من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها منزليًا، فقط قومي باتباع الآتي:

ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق.

ربع كوب كبير من السميد الناعم.

2 كأس كبير من الماء.

بضع قطرات من ماء الورد.

رشة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

خمسمائة جرام من جبنة العكاوي.

نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.

شربات حسب الحاجة.

أي نوع من المكسرات وليكن الفستق الحلبي.

لتجهيز عجينة القطايف، امزجي كلًا من الدقيق، ماء الورد، الماء، البيكينج بودر، السميد وحبة البركة سويًا في الخلاط المنزلي.

دعي العجينة جانبًا قرابة ساعة.

طريقة تحضير

عند تحضير الحشوة، اتبعي الخطوات التالي ذكرها: