أفضل طريقة لعمل قطايف بدون قلي وبدون دهون تماماً بلون ذهبي جذاب

تعد القطايف من ضمن الحلويات التي يتعلق إعدادها بشهر رمضان المبارك، إذ تتمتع بالحشوات اللذيذة، وهناك الكثير من طرق تحضيرها وأشهرها هي قليها في الزيت، ولكن هناك طريقة أخرى مختلفة وصحية لكونها تمنح الجسم سعرات حرارية أقل بكثير من قليها في الزيت، لذا سينصب حديثنا اليوم عن طريقة عمل القطايف بدون قلي لخوض تجربتها والتمتع بطعم ولا أروع.القطايف بدون قلي
القطايف من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها منزليًا، فقط قومي باتباع الآتي:مقادير عجينة القطايف
- ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق.
- ربع كوب كبير من السميد الناعم.
- 2 كأس كبير من الماء.
- بضع قطرات من ماء الورد.
- رشة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- خمسمائة جرام من جبنة العكاوي.
- نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- شربات حسب الحاجة.
- أي نوع من المكسرات وليكن الفستق الحلبي.
- لتجهيز عجينة القطايف، امزجي كلًا من الدقيق، ماء الورد، الماء، البيكينج بودر، السميد وحبة البركة سويًا في الخلاط المنزلي.
- دعي العجينة جانبًا قرابة ساعة.
عند تحضير الحشوة، اتبعي الخطوات التالي ذكرها:
- جهزي الجبنة بحيث يتم تجزئتها ومن ثم يتم غمسها في الماء قرابة 10 دقائق.
- صفيها من الماء ثم اغمسيها في الماء مرة أخرى قرابة عشر دقائق.
- امزجي الجبنة مع حبة البركة.
- في مقلاة صغيرة، ضعي كوبان من الزيت النباتي، ثم باستخدام مكيال مناسب، وصبي العجينة بحيث تكون شكل بيضاوي.
- انتظري حتى يتجمع ثقوب على سطح القطايف ويحمر قاعدتها.
- إخراج القطايف على صينية، ومن ثم تغطيتها بقطعة من القماش.
- كرري هذه الخطوة حتى تنتهي من العجينة.
- حان الوقت لتتم عملية الحشو بالجبنة، ثم اغلقيها من جوانبها بحيث تأخذ شكل نصف دائرة.
- سخني الفرن ثم ضعي القطايف بعد حشوها في صينية مع مراعاة دهنها بقليل من الزبدة.
- دعيها قرابة 15 دقيقة في الفرن، ثم وضعها في الشربات.
- يتم تزيينها بالمكسرات.
تعد القطايف من ضمن الحلويات التي يتعلق إعدادها بشهر رمضان المبارك، إذ تتمتع بالحشوات اللذيذة، وهناك الكثير من طرق تحضيرها وأشهرها هي قليها في الزيت، ولكن هناك طريقة أخرى مختلفة وصحية لكونها تمنح الجسم سعرات حرارية أقل بكثير من قليها في الزيت، لذا سينصب حديثنا اليوم عن طريقة عمل القطايف بدون قلي لخوض تجربتها والتمتع بطعم ولا أروع.القطايف بدون قلي
القطايف من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها منزليًا، فقط قومي باتباع الآتي:مقادير عجينة القطايف
- ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق.
- ربع كوب كبير من السميد الناعم.
- 2 كأس كبير من الماء.
- بضع قطرات من ماء الورد.
- رشة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- خمسمائة جرام من جبنة العكاوي.
- نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- شربات حسب الحاجة.
- أي نوع من المكسرات وليكن الفستق الحلبي.
- لتجهيز عجينة القطايف، امزجي كلًا من الدقيق، ماء الورد، الماء، البيكينج بودر، السميد وحبة البركة سويًا في الخلاط المنزلي.
- دعي العجينة جانبًا قرابة ساعة.
عند تحضير الحشوة، اتبعي الخطوات التالي ذكرها:
- جهزي الجبنة بحيث يتم تجزئتها ومن ثم يتم غمسها في الماء قرابة 10 دقائق.
- صفيها من الماء ثم اغمسيها في الماء مرة أخرى قرابة عشر دقائق.
- امزجي الجبنة مع حبة البركة.
- في مقلاة صغيرة، ضعي كوبان من الزيت النباتي، ثم باستخدام مكيال مناسب، وصبي العجينة بحيث تكون شكل بيضاوي.
- انتظري حتى يتجمع ثقوب على سطح القطايف ويحمر قاعدتها.
- إخراج القطايف على صينية، ومن ثم تغطيتها بقطعة من القماش.
- كرري هذه الخطوة حتى تنتهي من العجينة.
- حان الوقت لتتم عملية الحشو بالجبنة، ثم اغلقيها من جوانبها بحيث تأخذ شكل نصف دائرة.
- سخني الفرن ثم ضعي القطايف بعد حشوها في صينية مع مراعاة دهنها بقليل من الزبدة.
- دعيها قرابة 15 دقيقة في الفرن، ثم وضعها في الشربات.
- يتم تزيينها بالمكسرات.
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