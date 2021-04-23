طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي للشيف منال العالم مثل العجينة الأصلية

طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي ، من أسهل طرق عمل السمبوسة عمومًا، هي طريقة سمبوسة السعودية، لأن عجينة السمبوسة الاصلية، تكون سهلة التجهيز وكذلك تسهل الحشو بشكل كبير، كما تعد السمبوسة أحد أهم وأشهر أنواع الفطائر، وتعرف في دول الخليج باسم السمبوسة وكذلك في دول المغرب العربي أيضًا بنفس الاسم، وهي من أشهى الأطباق التي يتم تقديمها، في العزائم والولائم والمناسبات، لأنها سريعة التحضير، ولا تستغرق الكثير من الوقت، ومغذية ومشبعة جدًا، خاصة في حال وجود أطفال بأعداد كبيرة، كما تناسب ربات البيوت في تجيهزها سريعًا، حالما يجتمع أفراد الأسرة على المائدة، بعد يوم شاق وطويل. ويتم تجهيز رقائق سمبوسة السعودية، باستخدام العديد من الحشوات المتنوعة، حيث يمكنك استخدام الخضروات في حشوة السمبوسة السعودية، أو كما تعرف باسم سمبوسة بف حجازية، أو حشوها باللحم أو طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وحشوة سمبوسة دجاج بالبطاطس، طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، وسمبوسة شاورما دجاج، وحشوة صدور دجاج للسمبوسه. وبالطبع أفضل من تبدع في هذا النوع من الوصفات، الشيف منال العالم. ولكن عندما تقررين تناولها يجب الحذر لأنها غنية بالطاقة والسعرات الحرارية، لذلك يجب الانتباه أثناء تناولها،

باكيت واحد عجينة سمبوسة.

1 ملعقة طعام زيت ذرة.

½ كيلو لحم مفروم.

1 حبة بصل كبيرة الحجم (افرميها جيدًا).

1 ملعقة طعام من الكمون.

1 ملعقة طعام من الكزبرة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

2 حبة بنادورا كبيرة الحجم وافرميها جيدًا.

1 كوب من البقدونس أو (المعدونس) المفروم جيدًا.

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة جيدًا.

1 كوب من النعناع الأخضر المفروم جيدًا.

1 حبة فلفل أخضر رومي.

2 حزمة من الكرّات المفروم.

1 ملعقة من الطحين +ملعقة من المياه (تستخدم للصق أطراف السمبوسة).

أحضري مقلاة عميقة وواسعة، وضعي بها القليل من الزيت وسخنيه جيدًا، ثم أضيفي اللحم المفروم وحركيه في الزيت جيدًا، حتى يجف من السوائل. أضيفي البصل المفروم إلى اللحم، وحركيهم حتى يذبل البصل. ابدئي في إضافة الكمون والشطة والكزبرة، مع الفلفل الأسود والملح، وحركيهم مع اللحم والبصل، حتى يختلطوا ويمتزجوا جيدًا، وبعد أن ينضج اللحم قومي برفعه عن النار، واتركيه يبرد جانبًا. في صحن صغير، صعي ملعقة الطحين واخلطيها مع المياه، لتحصلي على عجينة لينة، تسعدك في لصق السمبوسة، من الأطراف حتى لا يخرج منها الحشو. في صحن واسع، ضعي اللحم الناضج، وأضيفي إليه كل من البندورا مع النعناع والكزبرة، والكرات والبقدونس، واخلطيهم معًا حتى يمتزجوا جيدًا. احصلي على عجينة السمبوسة الاصلية، وضعي بداخلها الحشو، ثم بيدك اليسرى قومي بغلقها على الحشو، واطويها على شكل مثلث، وتأخذ هيئة الجيب. ثبتي طرف السمبوسة بعجينة اللصق، واتركيها في صحن جانبًا، حتى تنتهي من كل شرائح عجينة السمبوسة السعودية المتوفرة لديك. في مقلاة عميق ضعي زيت نظيف، وسخنيه على نار مرتفعة، ثم اجعليها متوسطة الحرارة، وقومي بعمل سمبوسة مقلية في الزيت. حركي السمبوسة في الزيت، حتى تحصل على لون ذهبي جميل، ثم ارفعيها عن الزيت واتركيها تصفي الزيت قليلًا. قدميها لأسرتك وضيوفك، ساخنة مقرمشة لذيذة.

2 كوب من الطحين.

ثلثين كوب مياه.

¼ كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.