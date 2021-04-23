أحدث عروض بنده السعودي الأسبوعية 1442 اغتنم الخصومات والتخفيضات تتخطى 50%

نقدم لكم أحدث عروض بنده السعودي الأسبوعية 1442، حيث تُعتبر شركة بنده من أقوى الشركات في المملكة العربية السعودية وتمتلك أفضل أسواق السلع الغذائية في الوطن العربي، وتمتلك سجل حافل بالإنجازات حيث تخدم في هذا القطاع منذ عام 1978 وهو العام الذي تم فيه افتتاح أول فرع لها في الرياض، فقد بدأت بمتجر صغير وتدرجت لتصبح في يومنا هذا أحد أهم المؤسسات في هذا القطاع في المملكة، ومن المعروف عنها عروضها المتميزة ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة.

أحدث عروض بنده السعودي الأسبوعية 1442

تقوم بنده بتشغيل سلسلة من الأفرع يصل عددها إلى اكثر من 400 فرع في أنحاء المملكة ولديها خطة للتوسع وقد بدأت بالفعل في هذا التوسع حيث قامت بافتتاح أول فرع لها في الإمارات بمدينة دبي ومصر أيضاً، ولأن ثقة العميل هي الهدف الرئيسي لبنده فهي تسعي جاهدة لنيل هذه الثقة وبالفعل قد حصلت على جائزة أفضل شركة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط في عام 2006.

مجلة عروض بنده السعودية

كما تهتم بنده بعملائها فهي تهتم بموظفيها وتقدم لهم العديد من المزايا وتتطلع للوصول إلي بيئة عمل صحية منظمة وممتعة، حيث يعكس ذلك قيم العمل في بنده وله أثر كبير على جذب وثقة العملاء، وتوفر للعملاء عروضاً هائلة في مختلف الأقسام سواء كانت غذائية أو أدوات منزلية أو منظفات أو أجهزة كهربائية، فإذا أردت الحصول على أي من منتجات بنده فما عليك سوي زيارة أقرب فرع أو تنزيل تطبيق بنده و شراء ما تحتاجه.

خبز البرجر بالسمسم لوزين 400جرام 3ريال سعودي.

كيلو زبيب دهبي 18.95ريال سعودي.

كيلو قطع جمل بالعظم 28.95ريال سعودي.

كيلو لوز أبيض أنصاف 59.95ريال سعودي.

علبة دجاج مفروم التنمية 450جرام 7.95ريال سعودي.

شرائح جبن شيدر المراعي 200جرام 9.95ريال سعودي.

عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 950جرام 42.95ريال سعودي.

عصير نادك طازج 1.5لتر 6.95ريال سعودي.

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عروض بنده المميزة والحصرية