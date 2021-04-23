السمك المقلى المقرمش بالطريقة الاصليه للمطاعم وسر القرمشة والتتبيلة بدون مايشرب زيت

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طريقة عمل السمك المقرمش ، يعد السمك المقلي المقرمش من أفضل أنواع المأكولات البحرية اللذيذة، كما أن السمك يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لبناء أجسامهم لأنه من أهم مصادر البروتين واليود والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة الشهية التي تجعل الأطفال يحبون تناول السمك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل السمك المقرمش في السطور القادمة.
طريقة عمل السمك المقرمش
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السمك المقلي المقرمش اللذيذ والشهي الذي يمكن أن تقومين سيدتي بتقديمه على سفرتك بهذه الطريقة:مقادير عمل السمك المقلي المقرمش:
- 1 كيلو جرام سمك.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 2/1 ثمرة فليفلة خضراء مقطعة ناعم.
- 1 ملعقة كبيرة خل أبيض.
- زيت للقلي.
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 4/1 ملعقة كبيرة صلصة حارة.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة صغيرة كمون.
- قومي بعمل شقوق صغيرة الحجم في ظهر السمك عن طريق استخدام عود خشبي حتى تدخل التتبيلة إلى السمك بشكل أفضل.
- في وعاء صغير الحجم قومي بوضع الملح مع الفلفل الأسود والكمون والثوم المفروم والصلصة الحارة والفليفلة الخضراء واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم قومي بوضع السمك في الوعاء وضعي بداخله وخارجه التتبيلة حتى يأخذ نكهة أفضل وانتظري حوالي ساعة كاملة.
- بعد انتهاء الوقت قومي بتغليف السمك بالدقيق ثم ضعي طاسة على النار ضعي به كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- بعدما يسخن الزيت ابدئي في وضع السمك وقلبيه من كل الجوانب في الزيت حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي المقرمش.
- يتم رفع السمك بعد القلي على مناديل المطبخ الورقية لامتصاص الزيوت الزائدة ثم يتم تقديمه مع طبق من الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل السمك المقرمش ، يعد السمك المقلي المقرمش من أفضل أنواع المأكولات البحرية اللذيذة، كما أن السمك يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لبناء أجسامهم لأنه من أهم مصادر البروتين واليود والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة الشهية التي تجعل الأطفال يحبون تناول السمك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل السمك المقرمش في السطور القادمة.
طريقة عمل السمك المقرمش
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السمك المقلي المقرمش اللذيذ والشهي الذي يمكن أن تقومين سيدتي بتقديمه على سفرتك بهذه الطريقة:مقادير عمل السمك المقلي المقرمش:
- 1 كيلو جرام سمك.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 2/1 ثمرة فليفلة خضراء مقطعة ناعم.
- 1 ملعقة كبيرة خل أبيض.
- زيت للقلي.
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 4/1 ملعقة كبيرة صلصة حارة.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة صغيرة كمون.
- قومي بعمل شقوق صغيرة الحجم في ظهر السمك عن طريق استخدام عود خشبي حتى تدخل التتبيلة إلى السمك بشكل أفضل.
- في وعاء صغير الحجم قومي بوضع الملح مع الفلفل الأسود والكمون والثوم المفروم والصلصة الحارة والفليفلة الخضراء واخلطيهم مع بعضهم.
- ثم قومي بوضع السمك في الوعاء وضعي بداخله وخارجه التتبيلة حتى يأخذ نكهة أفضل وانتظري حوالي ساعة كاملة.
- بعد انتهاء الوقت قومي بتغليف السمك بالدقيق ثم ضعي طاسة على النار ضعي به كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- بعدما يسخن الزيت ابدئي في وضع السمك وقلبيه من كل الجوانب في الزيت حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي المقرمش.
- يتم رفع السمك بعد القلي على مناديل المطبخ الورقية لامتصاص الزيوت الزائدة ثم يتم تقديمه مع طبق من الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.
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