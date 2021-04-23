السمك المقلى المقرمش بالطريقة الاصليه للمطاعم وسر القرمشة والتتبيلة بدون مايشرب زيت

طريقة عمل السمك المقرمش ، يعد السمك المقلي المقرمش من أفضل أنواع المأكولات البحرية اللذيذة، كما أن السمك يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لبناء أجسامهم لأنه من أهم مصادر البروتين واليود والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة، ويتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة الشهية التي تجعل الأطفال يحبون تناول السمك، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل السمك المقرمش في السطور القادمة.

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل السمك المقلي المقرمش اللذيذ والشهي الذي يمكن أن تقومين سيدتي بتقديمه على سفرتك بهذه الطريقة:

1 كيلو جرام سمك.

1 ملعقة ثوم مفروم.

2/1 ثمرة فليفلة خضراء مقطعة ناعم.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

زيت للقلي.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4/1 ملعقة كبيرة صلصة حارة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة صغيرة كمون.