7 طرق للعناية بالقدمين بعد تعب طول اليوم

قدم الانسان موجود فيها حوالي 29 عضلة ، وبعد يوم طويل ومتعب في الشغل او الوقوف لفترات طويلة ، ده بيأثر على القدمين وممكن يسبب الم قوي ، والنهاردة في موضوعنا هنساعدك في التعامل مع المشكلة دي وهنتعرف على 7 طرق للعناية بالقدمين هتساعدك على الاسترخاء وهتخلصك من الالم.

طرق للعناية بالقدمين:

1- جربي المشي الحسي:

المشي الحسي هو المشي حافية القدمين على انسجة مختلفة ، يعني في جناين او اماكن عامة بيبقى فيها صخور, خشب شجر, اوراق, عشب ، كل الحاجات دي لو مشيتي عليها حافية هتحسسك بالاسترخاء اثناء المشي.

وممكن كمان تمشي حافية وانتي مغمضة عينيكي على عشب او على سجاد ناعم.

2- قشري القدمين:

للحصول على اقدام ناعمة ، جربي تجمعي بين التدليك مع بعض التقشير ، اثناء الاستحمام ، استخدمي مقشر سكراب او حجر خفاف ، ودلكي بيه القدمين بالراحة ، الطريقة دي مفيدة جدا لتجنب الكعب الخشن والتشققات.

بعدها اشطفي رجلك بالمية الدافية ورطبيهم بكريم مرطب.

3- دلكيهم بكرة تنس:

لو عايزة تدليك مريح وفي نفس الوقت تحسي براحة فورية بعد يوم شغل طويل ، كل اللي انتي محتاجاه كرة تنس ، وباستخدام نعل القدم ، حركي رجلك على الكورة بالراحة لورا وقدام ، الطريقة دي ممكن انها تساعد على فك اوتار الركبة.

وهيساعدك على منع التشنجات وتخفيف التوتر ، وهيحسسك بالاسترخاء.

4- مرني القدمين:

لتقوية القدمين حاولي تعملي لهم تمدد وتمرنيهم ، وفي تمرين بسيط جدا ممكن تجربيه.

– حطي فوطة صغيرة على الارض ، والافضل انه يكون سطح ناعم.

– حطي رجلك على اخر الفوطة ، بحيث نعل القدم يكون على قماش الفوطة.

– اضغطي بكعبك على الفوطة وحاولي انك تمسكي الفوطة وتضغطي عليها بصوابعك رجلك.

5- حطي تلج:

لو كعب قدمك منتفخ وبيوجعك ، فاحتمال انك تكوني بتعاني من نوع من الالتهاب ، لو ده حصل ، لفي تلج في فوطة ، او حتى كيس خضار مجمد ، وحطيه على القدمين لمدة 15 دقيقة ، لو الالم استمر بعد العملية دي استشيري دكتور عشان تعرفي طرق تانية للعلاج.

6- جربي معجون الموز:

لو حاسة رجلك تعبانة ومحتاجة انك تعتني بيهم ، العلاج ممكن يبقى في مطبخك ، وهو الموز ، اللي تقدري تستخدميه بطريقة بسيطة جدا.

– في طبق اهرسي موزة لحد ما تبقى عجينة ناعمة.

– انقعي رجلك في مية دافية.

– خرجي رجل واحدة من المية ودلكيها بعجينة الموز وغطيها كلها بيها ، ودلكيها في حركات دائرية لمدة 4 دقايق.

– بعدها اشطفيها ، وكرري نفس الشيء مع الرجل التانية.

7- قصي ضوافرك:

هل حسيتي في يوم بألم في صوابعك رجلك بعد يوم طويل من لبس الشوز؟ احتمال تكون ضوافر القدمين طويلة ، وطول ما انتي لابسة الشوز بيبقى في ضغط على الضوافر ، وده هيأدي للالم, والضوافر السميكة, والكالو.

لكن متقلقيش الحل بسيط جدا ، قص الاضافر لطول معتدل وتنضيفها هيحافظ على القدم صحية وخالية من الألم.

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