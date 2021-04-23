كيكة الزبادي القطنية بالخلاط أفضل كيك على الاطلاق هشه وطريه وخفيفة مثل القطن بأقل مقادير

الكيكة بالزبادي في الخلاط ، تعتبر الكيكة بالزبادي في الخلاط من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يحب تناولها الكثيرون وبالأخص الأطفال لأنهم أكثر الأشخاص المحبين لتناول الكيك بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته، ويمن لكل أم أن تقوم بتحضير الكيك بالطريقة التي يحبها أولادك، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط.

نقدم لكم أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها سيدتي في تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط بالطريقة التالية:

2 كوب جبن قريش.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب وربع نشا.

5 كوب سكر.

1 ملعقة زبدة.

3 فصوص مستكة مطحونة مع ملعقة صغيرة سكر.

بياض بيضتين.

صفار 3 بيضات.