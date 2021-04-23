كيكة الزبادي القطنية بالخلاط أفضل كيك على الاطلاق هشه وطريه وخفيفة مثل القطن بأقل مقادير

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الكيكة بالزبادي في الخلاط ، تعتبر الكيكة بالزبادي في الخلاط من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يحب تناولها الكثيرون وبالأخص الأطفال لأنهم أكثر الأشخاص المحبين لتناول الكيك بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته، ويمن لكل أم أن تقوم بتحضير الكيك بالطريقة التي يحبها أولادك، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط.
الكيكة بالزبادي في الخلاط
نقدم لكم أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها سيدتي في تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط بالطريقة التالية:مقادير عمل كيكة الزبادي:
- 2 كوب جبن قريش.
- 1 كوب لبن زبادي.
- 1 كوب وربع نشا.
- 5 كوب سكر.
- 1 ملعقة زبدة.
- 3 فصوص مستكة مطحونة مع ملعقة صغيرة سكر.
- بياض بيضتين.
- صفار 3 بيضات.
- في وعاء قومي بخلط لبن الزبادي مع نشا الذرة واخلطيهم مع بعضهم ثم قومي بوضعه في قدر على النار.
- ثم بع ذلك عليك بأن تقومين بإضافة المستكة والسكر وتركيه الخليط مع بعضه حتى أن يغلي جيداً وتركيه على نار هادئة حتى أن يصبح غليط.
- قومي بتقليب الجبنة القريش ثم يتم رفع القدر من على النار وتركه جانباً حتى يبرد.
- بعد ذلك يتم خفق صفار البيض في خليط الجبنة القريش برفق في الخلاط الكهربائي وبسرعة هادئة.
- ثم يتم سكب الخليط بقوالب الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- انتظري حتى أن تنضج الكيك تماماً وتصبح باللون الأصفر الذهبي ويمكن أن تختبريها عن طريق غمر عود الخلة بمنتصفها إذا أصبحت متماسكة بهذا تكون نضجت.
- بعد أن تتأكدين من نضج كيكة الزبادي في الخلاط اخرجيها من الفرن وقدميها لأفراد الأسرة مع كوب من الشاي أو الحليب الدافئ أو كوب من العصير الطازج وبالهناء والشفاء
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الكيكة بالزبادي في الخلاط ، تعتبر الكيكة بالزبادي في الخلاط من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يحب تناولها الكثيرون وبالأخص الأطفال لأنهم أكثر الأشخاص المحبين لتناول الكيك بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته، ويمن لكل أم أن تقوم بتحضير الكيك بالطريقة التي يحبها أولادك، وسوف نستعرض لكم اليوم طريقة تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط.
الكيكة بالزبادي في الخلاط
نقدم لكم أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها سيدتي في تحضير الكيكة بالزبادي في الخلاط بالطريقة التالية:مقادير عمل كيكة الزبادي:
- 2 كوب جبن قريش.
- 1 كوب لبن زبادي.
- 1 كوب وربع نشا.
- 5 كوب سكر.
- 1 ملعقة زبدة.
- 3 فصوص مستكة مطحونة مع ملعقة صغيرة سكر.
- بياض بيضتين.
- صفار 3 بيضات.
- في وعاء قومي بخلط لبن الزبادي مع نشا الذرة واخلطيهم مع بعضهم ثم قومي بوضعه في قدر على النار.
- ثم بع ذلك عليك بأن تقومين بإضافة المستكة والسكر وتركيه الخليط مع بعضه حتى أن يغلي جيداً وتركيه على نار هادئة حتى أن يصبح غليط.
- قومي بتقليب الجبنة القريش ثم يتم رفع القدر من على النار وتركه جانباً حتى يبرد.
- بعد ذلك يتم خفق صفار البيض في خليط الجبنة القريش برفق في الخلاط الكهربائي وبسرعة هادئة.
- ثم يتم سكب الخليط بقوالب الفرن المدهونة بقليل من الزبدة وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- انتظري حتى أن تنضج الكيك تماماً وتصبح باللون الأصفر الذهبي ويمكن أن تختبريها عن طريق غمر عود الخلة بمنتصفها إذا أصبحت متماسكة بهذا تكون نضجت.
- بعد أن تتأكدين من نضج كيكة الزبادي في الخلاط اخرجيها من الفرن وقدميها لأفراد الأسرة مع كوب من الشاي أو الحليب الدافئ أو كوب من العصير الطازج وبالهناء والشفاء
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