عجينه الزبدة السحرية القطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والعيش والبيتزا هشه وخفيفة جدا

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طريقة تحضير عجينة الزبدة ، تعتبر عجينة الزبدة من أفضل الطرق التي يمكن لكل سيدة تقوم بتحضيرها فهي عبارة عن استخدام كمية كبيرة من الزبدة وعجنها ويمكن لكل سيدة منزل ان تقوم بتحضيرها حتى يستم استعمالها عند تحضير الفطائر والمعجنات المالحة والبيتزا وأنواع عديدة من الحلويات الشهية فبدلاً من أن تهدرين الوقت في تحضيرها سوف نقدم لك طريقة بسيطة لتحضير عجينة الزبدة بكل سهولة في البيت بدلاً من أن تقومين بشرائها من المحلات.
طريقة تحضير عجينة الزبدة
عزيزتي ربة المنزل نقدم لك اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عجينة الزبدة في البيت بمنتهى السهولة، وهذا سوف يوفر لك كثير من الوقت عند تحضيرها وسوف نقدمها لك على الطريقة الآتية:مكونات تحضير عجينة الزبدة:
- 5 كوب دقيق.
- 3/4 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب زبدة مملحة مقطعة لمكعبات صغيرة .
- 10 ملاعق كبيرة ماء مثلج.
- 2 ملعقة صغيرة سكر.
- في وعاء قومي بخلط السكر مع الدقيق والملح ثم قومي بإضافة الزبدة الغير مملحة معهم وفركيهم جيداً بواسطة أصابع اليد.
- بعدها يتم إضافة الماء المثلج ومن ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بواسطة الشوكة وفي حال كانت العجينة بحاجة إلى إضافة مقدار أخر من الماء المثلج فأضيفي القليل.
- على سطح صلب نظيف قومي بنثر القليل من الدقيق ومن ثم توضع عجينة الزبدة وابدئي في عجنها فوق الدقيق.
- ثم عليك بتقسيم العجينة إلى 8 أقسام ويتم عجن كل جزء لوحده حتى يتم توزيع الزبدة بطريقة ممتازة.
- بعد الانتهاء من عجنها قومي بإعادة هذه الخطوة مرة أخرى واعجنيها ثانيةً ثم عليك بوضعها في ورق النايلون ويتم حفظها داخل الثلاجة لحوالي ساعة على الأقل واستخدميها بعد ذلك في تحضير الفطائر والبيتزا والمعجنات والفطائر بالطريقة التي تحلو لكِ.
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طريقة تحضير عجينة الزبدة ، تعتبر عجينة الزبدة من أفضل الطرق التي يمكن لكل سيدة تقوم بتحضيرها فهي عبارة عن استخدام كمية كبيرة من الزبدة وعجنها ويمكن لكل سيدة منزل ان تقوم بتحضيرها حتى يستم استعمالها عند تحضير الفطائر والمعجنات المالحة والبيتزا وأنواع عديدة من الحلويات الشهية فبدلاً من أن تهدرين الوقت في تحضيرها سوف نقدم لك طريقة بسيطة لتحضير عجينة الزبدة بكل سهولة في البيت بدلاً من أن تقومين بشرائها من المحلات.
طريقة تحضير عجينة الزبدة
عزيزتي ربة المنزل نقدم لك اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عجينة الزبدة في البيت بمنتهى السهولة، وهذا سوف يوفر لك كثير من الوقت عند تحضيرها وسوف نقدمها لك على الطريقة الآتية:مكونات تحضير عجينة الزبدة:
- 5 كوب دقيق.
- 3/4 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب زبدة مملحة مقطعة لمكعبات صغيرة .
- 10 ملاعق كبيرة ماء مثلج.
- 2 ملعقة صغيرة سكر.
- في وعاء قومي بخلط السكر مع الدقيق والملح ثم قومي بإضافة الزبدة الغير مملحة معهم وفركيهم جيداً بواسطة أصابع اليد.
- بعدها يتم إضافة الماء المثلج ومن ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بواسطة الشوكة وفي حال كانت العجينة بحاجة إلى إضافة مقدار أخر من الماء المثلج فأضيفي القليل.
- على سطح صلب نظيف قومي بنثر القليل من الدقيق ومن ثم توضع عجينة الزبدة وابدئي في عجنها فوق الدقيق.
- ثم عليك بتقسيم العجينة إلى 8 أقسام ويتم عجن كل جزء لوحده حتى يتم توزيع الزبدة بطريقة ممتازة.
- بعد الانتهاء من عجنها قومي بإعادة هذه الخطوة مرة أخرى واعجنيها ثانيةً ثم عليك بوضعها في ورق النايلون ويتم حفظها داخل الثلاجة لحوالي ساعة على الأقل واستخدميها بعد ذلك في تحضير الفطائر والبيتزا والمعجنات والفطائر بالطريقة التي تحلو لكِ.
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