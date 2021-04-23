عجينه الزبدة السحرية القطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والعيش والبيتزا هشه وخفيفة جدا

طريقة تحضير عجينة الزبدة ، تعتبر عجينة الزبدة من أفضل الطرق التي يمكن لكل سيدة تقوم بتحضيرها فهي عبارة عن استخدام كمية كبيرة من الزبدة وعجنها ويمكن لكل سيدة منزل ان تقوم بتحضيرها حتى يستم استعمالها عند تحضير الفطائر والمعجنات المالحة والبيتزا وأنواع عديدة من الحلويات الشهية فبدلاً من أن تهدرين الوقت في تحضيرها سوف نقدم لك طريقة بسيطة لتحضير عجينة الزبدة بكل سهولة في البيت بدلاً من أن تقومين بشرائها من المحلات.

عزيزتي ربة المنزل نقدم لك اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير عجينة الزبدة في البيت بمنتهى السهولة، وهذا سوف يوفر لك كثير من الوقت عند تحضيرها وسوف نقدمها لك على الطريقة الآتية:

5 كوب دقيق.

3/4 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب زبدة مملحة مقطعة لمكعبات صغيرة .

10 ملاعق كبيرة ماء مثلج.

2 ملعقة صغيرة سكر.