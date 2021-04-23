الجبنة الموتزاريلا المطاطية بالطريقة الاصلية للبيتزا والفطائر بمكون خطيير ناجحه وموفره جدا

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، أكثر ما تبحث عنه السيدات التي تحب تحضير المعجنات والبيتزا والأطعمة التي تستهلك الكثير من الجبنة الموتزاريلا، كما أنها من أنواع الجبن الذي تعطي للأطعمة مذاق جيد غير عادية بالإضافة إلى أن الأطفال يحبون تناول المعجنات التي توجد بداخلها الجبنة الموتزاريلا لذلك حرصنا على أن نأتي لكم اليوم مع أفضل طريقة لتحضير الجبنة الموتزاريلا بنفسك.

نقدم لك سيدة طريقة بسيطة جداً لتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت باستخدام بعض من المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

2 كيلو جرام لبن بقري.

4/1 كوب عصير ليمون.

2/1 كوب خل أبيض.