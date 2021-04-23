الجبنة الموتزاريلا المطاطية بالطريقة الاصلية للبيتزا والفطائر بمكون خطيير ناجحه وموفره جدا

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طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، أكثر ما تبحث عنه السيدات التي تحب تحضير المعجنات والبيتزا والأطعمة التي تستهلك الكثير من الجبنة الموتزاريلا، كما أنها من أنواع الجبن الذي تعطي للأطعمة مذاق جيد غير عادية بالإضافة إلى أن الأطفال يحبون تناول المعجنات التي توجد بداخلها الجبنة الموتزاريلا لذلك حرصنا على أن نأتي لكم اليوم مع أفضل طريقة لتحضير الجبنة الموتزاريلا بنفسك.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا
نقدم لك سيدة طريقة بسيطة جداً لتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت باستخدام بعض من المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2 كيلو جرام لبن بقري.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية.
- قومي بعد ذلك بوضع اللبن البقري في قدر كبير الحجم ثم ادخليه إلى الفرن وقومي بإطفاء الفرن فوراً.
- يجب أن يترك الحليب في الفرن طول الليل لكي يتخثر.
- ضعي قدر اللبن البقري على النار الهادئة ثم تركيه حتى أن يصبح ساخن تماماً ويصل لدرجة عالية من الغليان.
- عليك بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والخل الأبيض للبن وقلبي جيداً ومن ثم يتم تركه على نار متوسطة.
- ثم بعد ذلك يمكنكِ أن تقومين بجمع الجزء الذي تخنثر من اللبن والذي يوجد على أطراف القدر برفق شديد حتى أن تجعليها مثل الكرة.
- عليك بالاستمرار في تنفيذ هذه الخطوة لمدة 15 دقيقة ثم يتم أخذ هذه الكرة ووضعها في ماء مثلج، ثم يتم جمعها بواسطة اليدين حتى أن تصبح ناعمة وملساء.
- يتم الاستمرار على ذلك مع الكمية المتبقية من اللبن وتركيه على النار لحوالي 5 دقائق ويتم إخراج الكرة ووضعها بالماء المثلج لبضعة دقائق ومن ثم تغليفها في النايلون وتركها في الفريزر لحين يأتي وقت استخدامها.
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طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، أكثر ما تبحث عنه السيدات التي تحب تحضير المعجنات والبيتزا والأطعمة التي تستهلك الكثير من الجبنة الموتزاريلا، كما أنها من أنواع الجبن الذي تعطي للأطعمة مذاق جيد غير عادية بالإضافة إلى أن الأطفال يحبون تناول المعجنات التي توجد بداخلها الجبنة الموتزاريلا لذلك حرصنا على أن نأتي لكم اليوم مع أفضل طريقة لتحضير الجبنة الموتزاريلا بنفسك.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا
نقدم لك سيدة طريقة بسيطة جداً لتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت باستخدام بعض من المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- 2 كيلو جرام لبن بقري.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية.
- قومي بعد ذلك بوضع اللبن البقري في قدر كبير الحجم ثم ادخليه إلى الفرن وقومي بإطفاء الفرن فوراً.
- يجب أن يترك الحليب في الفرن طول الليل لكي يتخثر.
- ضعي قدر اللبن البقري على النار الهادئة ثم تركيه حتى أن يصبح ساخن تماماً ويصل لدرجة عالية من الغليان.
- عليك بعد ذلك بإضافة عصير الليمون والخل الأبيض للبن وقلبي جيداً ومن ثم يتم تركه على نار متوسطة.
- ثم بعد ذلك يمكنكِ أن تقومين بجمع الجزء الذي تخنثر من اللبن والذي يوجد على أطراف القدر برفق شديد حتى أن تجعليها مثل الكرة.
- عليك بالاستمرار في تنفيذ هذه الخطوة لمدة 15 دقيقة ثم يتم أخذ هذه الكرة ووضعها في ماء مثلج، ثم يتم جمعها بواسطة اليدين حتى أن تصبح ناعمة وملساء.
- يتم الاستمرار على ذلك مع الكمية المتبقية من اللبن وتركيه على النار لحوالي 5 دقائق ويتم إخراج الكرة ووضعها بالماء المثلج لبضعة دقائق ومن ثم تغليفها في النايلون وتركها في الفريزر لحين يأتي وقت استخدامها.
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