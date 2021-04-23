اصابع الكنافه المقرمشة الفاخرة بطريقة جديدة في ٣ دقائق بس

اصابع الكنافه المقرمشة الفاخرة الكنافه تعد من الحلويات الشرقية المشهورة ومن أكثر الحلويات المنشرة وخاصة في بلاد الشام وفلسطين، فهي حلوة ولذيذة، وهناك طرق عديدة لتحضير الكنافه بتاعه الحلواني في المنزل، كما أنها مليئة بأكثر من حشوة، بعضها مليء بالجبن، وبعضها مليء بالقشدة، وبعضها مليء بالمكسرات، حيث يعتمد ذلك على ذوق ورغبة الأسرة، فبعضها طري وبعضها هش، وهذه المقالة ستعرض طريقة تحضير الكنافه. مكونات عمل اصابع الكنافه كوبان من السكر.

1 كوب كبير من الماء.

القليل من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حوالي نصف كيلو من الكنافه.

نصف كوب من السمن.

ربع كيلو حليب.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كيلو من القشدة. طريقة التحضير: نضع الحليب والنشا في إناء، ونضعهما على نار هادئة، ونقلب الخليط حتى يتماسك.

أخرج الوعاء من الموقد واتركه يبرد.

قومي بفرد الكنافه الخصل على السطح، ورشي القليل من النشا في الأعلى، وأضيفي القليل من القشدة.

الخصل على السطح، ورشي القليل من النشا في الأعلى، وأضيفي القليل من القشدة. لف اصابع الكنافه بحيث يمكنك لفه من كلا الطرفين حتى يتقابل، ثم كرر العملية مع باقي الكنافه.

الصينية مغطاة بالسمن واصابع الكنافه مرتبة بجانب بعضها البعض.

اصابع الكنافه يتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة الدافئة ثم ضعيها في صينية في فرن ساخن على حرارة حوالي 180 درجة مئوية واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم نضجها ثم يتغير لونها.

الصينية يتم خروجها من الفرن، ثم أخرجي اصابع الكنافة من الصينية، ثم يصفي من السمن ثم ضعي عليها القطر البارد اتركيه حتى يبرد. طريقة تحضير القطر: اغلي الماء والسكر في قدر على الموقد.

أضيفي قطرات الليمون والفانيليا إلى السكر والماء، وضعيها على الموقد لمدة 5 دقائق تقريبًا، حتى يصبح القوام أكثر سمكًا قليلًا. الوسوم

اصابع الكنافه المقرمشة الفاخرة الكنافه تعد من الحلويات الشرقية المشهورة ومن أكثر الحلويات المنشرة وخاصة في بلاد الشام وفلسطين، فهي حلوة ولذيذة، وهناك طرق عديدة لتحضير الكنافه بتاعه الحلواني في المنزل، كما أنها مليئة بأكثر من حشوة، بعضها مليء بالجبن، وبعضها مليء بالقشدة، وبعضها مليء بالمكسرات، حيث يعتمد ذلك على ذوق ورغبة الأسرة، فبعضها طري وبعضها هش، وهذه المقالة ستعرض طريقة تحضير الكنافه. مكونات عمل اصابع الكنافه كوبان من السكر.

1 كوب كبير من الماء.

القليل من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حوالي نصف كيلو من الكنافه.

نصف كوب من السمن.

ربع كيلو حليب.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كيلو من القشدة. طريقة التحضير: نضع الحليب والنشا في إناء، ونضعهما على نار هادئة، ونقلب الخليط حتى يتماسك.

أخرج الوعاء من الموقد واتركه يبرد.

قومي بفرد الكنافه الخصل على السطح، ورشي القليل من النشا في الأعلى، وأضيفي القليل من القشدة.

الخصل على السطح، ورشي القليل من النشا في الأعلى، وأضيفي القليل من القشدة. لف اصابع الكنافه بحيث يمكنك لفه من كلا الطرفين حتى يتقابل، ثم كرر العملية مع باقي الكنافه.

الصينية مغطاة بالسمن واصابع الكنافه مرتبة بجانب بعضها البعض.

اصابع الكنافه يتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة الدافئة ثم ضعيها في صينية في فرن ساخن على حرارة حوالي 180 درجة مئوية واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتم نضجها ثم يتغير لونها.

الصينية يتم خروجها من الفرن، ثم أخرجي اصابع الكنافة من الصينية، ثم يصفي من السمن ثم ضعي عليها القطر البارد اتركيه حتى يبرد. طريقة تحضير القطر: اغلي الماء والسكر في قدر على الموقد.

أضيفي قطرات الليمون والفانيليا إلى السكر والماء، وضعيها على الموقد لمدة 5 دقائق تقريبًا، حتى يصبح القوام أكثر سمكًا قليلًا.

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