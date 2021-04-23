أسرار تحضير وصفة الحليب المكثف في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

وصفة الحليب المكثف المحلى من الوصفات التي تبحث عنها النساء، خاصة المهتمة بإعداد الحلويات المميزة وذلك لأنه يعطيها مذاق رائع، فهو يستخدم لتحضير الآيس كريم الطبيعي المعد في المنزل، وأيضا في أنواع الكيكات المختلفة، لذلك تحرص السيدات على معرفة طريقة إعداده في المنزل لكي يكون متوفر دائما.

وصفة الحليب المكثف

على الرغم من أن وصف الحليب المكثف سهلة ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت، إلا أن كثير من النساء تعتقد أنه من الوصفات التي لا يمكن إعدادها في المنزل، وهذا على عكس الواقع فيمكن إعداد تلك الوصفة في المنزل.

250 جرام من الحليب المجفف أي ما يعادل كوب.

250 جرام سكر مطحون.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة زبدة (اختياري) يمكن الاستغناء عنها.

نقوم بوضع كمية الحليب المكثف في وعاء مناسب للكمية المستخدمة.

نضع الوعاء على النار ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء الساخن.

يقلب الخليط باستمرار على نار هادئة وبعدها يتم إضافته السكر مع التقليب.

كما يجب ان يكون الوعاء المستخدم غير لاصق.

يترك الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط قوامه اثقل يتم رفعه من على النار.

يترك حتى يبرد تماما ثم يوضع في وعاء نظيف محكم الغلق إلى وقت الاستخدام.

كما يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أكثر 20 يوم.

مقادير وصفة الحليب المكثفطريقة تحضير وصفة الحليب المكثفطريقة أخرى لتحضير وصفة الحليب المكثف

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الوصفات الناجحة، كما أنها لاتحتاج إلى إضافة الحليب المجفف في إعداده فهي تحتاج إلى ثلاث مكونات فقط، الحليب السائل والسكر ورشة من البيكنج صودا، يتم إعداده من خلال الخطوات التالية: