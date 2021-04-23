بمكونات بسيطة حضري اصابع زينب بطريقة أشهى من المحلات في المنزل

اصابع زينب تعتبر من الحلويات الشرقية اللذيذة والمشهورة ويحبها مجموعة كبيرة من الأشخاص وتسعى كل أم لمعرفة الطريقة الصحيحة لعمل أصابع زينب، وسوف نقوم بتوضيح طريقة عملها بطريقة بسيطة وسهلة تستطيعين عملها وتقديمها لأولادك ولعائلتك وسوف تنال إعجابكم جميعاً. اصابع زينب اصابع زينب اتبعي هذه المكونات وقومي بتقديمها لأولادك بمنتهى السهولة واليسر، وإليكم مكونات اصابع زينب كوبان من الدقيق.

كوب من دقيق السميد.

نصف فنجان من الزيت.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الفانيليا.

شربات. طريقة تحضير اصابع زينب نقوم بإحضار إناء ونضع به الدقيق مع دقيق السميد والبكينج بودر والملح والخميرة الفورية والفانيليا ويتم خلط جميع المكونات جيداً.

نبدأ بإضافة الزيت بطريقة تدريجية مع التقليب المستمر.

نبدأ بإضافته الماء ونبدأ بتقليب جميع المكونات جيداً ونعجن العجين حتى يتماسك العجين.

ثم نترك هذا الخليط جانباً حتى تستريح العجين لمدة ساعة.

نبدأ بتشكيلها على شكل أصابع طويلة ثم نبدأ بلفها على مصفاة.

نحضر إناء عميق على النار ونضع به كمية من الزيت كبيره ثم نضع به أصابع زينب حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها ويتم وضعها فى شربات بارد وهي ساخنة وتوضع فى اطباق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء. طريقه أخرى لعمل اصابع زينب يتم إحضار طبق عميق ويضاف به دقيق السميد مع جوز الهند ويتم تقليب المكونات جيداً حتى تتجانس.

يتم وضع مقلاة على النار يوضع السمن ويتم تسخينه قليلاً ويتم بعد ذلك إضافته السمن مع الدقيق ودقيق السميد وتقليب جميع الخليط ثم بعد ذلك نضيف الخميرة الفورية.

ونبدأ العجن ونحضر ماء دافئ للعجن حتى تتكون عجينة متماسكة بعد ذلك تترك لمدة ساعة لترتاح.

نقوم بعد ذلك بتقطيع العجين إلى أصابع ونحضر منخل سلك أو مبشرة.

بعد ذلك يتم وضع الأصابع على المبشرة و يتم سحبه ونلاحظ أنه يبدأ يلف حول الإصبع.

بعد ذلك يوضع في كمية من الزيت الغزير على النار حتى يأخذ اللون الذهبي.

ويوضع في الشربات ويكون الشربات بارد ويكون أصابع زينب ساخنة.

يتم وضعها في أطباق التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير اصابع زينبطريقه أخرى لعمل اصابع زينب الوسوم

اصابع زينب تعتبر من الحلويات الشرقية اللذيذة والمشهورة ويحبها مجموعة كبيرة من الأشخاص وتسعى كل أم لمعرفة الطريقة الصحيحة لعمل أصابع زينب، وسوف نقوم بتوضيح طريقة عملها بطريقة بسيطة وسهلة تستطيعين عملها وتقديمها لأولادك ولعائلتك وسوف تنال إعجابكم جميعاً. اصابع زينب اصابع زينب اتبعي هذه المكونات وقومي بتقديمها لأولادك بمنتهى السهولة واليسر، وإليكم مكونات اصابع زينب كوبان من الدقيق.

كوب من دقيق السميد.

نصف فنجان من الزيت.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الفانيليا.

شربات. طريقة تحضير اصابع زينب نقوم بإحضار إناء ونضع به الدقيق مع دقيق السميد والبكينج بودر والملح والخميرة الفورية والفانيليا ويتم خلط جميع المكونات جيداً.

نبدأ بإضافة الزيت بطريقة تدريجية مع التقليب المستمر.

نبدأ بإضافته الماء ونبدأ بتقليب جميع المكونات جيداً ونعجن العجين حتى يتماسك العجين.

ثم نترك هذا الخليط جانباً حتى تستريح العجين لمدة ساعة.

نبدأ بتشكيلها على شكل أصابع طويلة ثم نبدأ بلفها على مصفاة.

نحضر إناء عميق على النار ونضع به كمية من الزيت كبيره ثم نضع به أصابع زينب حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها ويتم وضعها فى شربات بارد وهي ساخنة وتوضع فى اطباق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء. طريقه أخرى لعمل اصابع زينب يتم إحضار طبق عميق ويضاف به دقيق السميد مع جوز الهند ويتم تقليب المكونات جيداً حتى تتجانس.

يتم وضع مقلاة على النار يوضع السمن ويتم تسخينه قليلاً ويتم بعد ذلك إضافته السمن مع الدقيق ودقيق السميد وتقليب جميع الخليط ثم بعد ذلك نضيف الخميرة الفورية.

ونبدأ العجن ونحضر ماء دافئ للعجن حتى تتكون عجينة متماسكة بعد ذلك تترك لمدة ساعة لترتاح.

نقوم بعد ذلك بتقطيع العجين إلى أصابع ونحضر منخل سلك أو مبشرة.

بعد ذلك يتم وضع الأصابع على المبشرة و يتم سحبه ونلاحظ أنه يبدأ يلف حول الإصبع.

بعد ذلك يوضع في كمية من الزيت الغزير على النار حتى يأخذ اللون الذهبي.

ويوضع في الشربات ويكون الشربات بارد ويكون أصابع زينب ساخنة.

يتم وضعها في أطباق التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير اصابع زينبطريقه أخرى لعمل اصابع زينب

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