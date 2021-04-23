في 5 أيام تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بسرعة خيالية قبل العيد والنتيجة مذهلة

في 5 أيام تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بسرعة خيالية كثير من الناس يريدون تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية جدا للعيد لأنها تجعل عيونهم تبدو أكثر جمالًا وجاذبية، بما في ذلك عوامل مثل العوامل الوراثية والاعمار كذلك يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية أو التهابات العين أو نقص التغذية أو التغيرات الهرمونية داخل الجسم إلى ترقق الرموش، قد يتسبب فرك العينين وعدم إزالة المكياج في نهاية اليوم أيضًا في جعل الرموش حساسة، مما يؤدي إلى تساقطها، ويمكن للعناية المنتظمة بالرموش أن تجعلها أكثر صحة، ويمكنك أيضًا استعمال العديد من الوصفات المنزلية السهلة لزيادة نمو الرموش وزيادة سماكة الرموش.

في 5 أيام تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بسرعة خيالية

تذكري أن كل وصفة سيكون لها نتائج مختلفة لكل فرد بصورة مختلفة، والأمر هذا قد يستغرق العديد من الأسابيع إلى أشهر متعددة من أجل أن تحصلين على النتيجة المطلوبة، وقد تلجئين إلى تجربة وصفة أو أكثر للحصول على النتيجة المرجوة، ومن هذه الوصفات:

من ضمن الوصفات الأكثر فعالية هي هذه الوصفة التي تستخدم الفازلين فقط في تكثيف الرموش والحواجب، فكل ما عليك فعله هو أن تضعي القليل من الفازلين قبل الذهاب إلى الفراش كل يوم وستلاحظين الفرق.

لطالما تم تضمين زيت الزيتون في التركيبات التجميلية للبشرة والشعر، والآن نستخدمه من أجل تطويل الرموش وتكثيفها، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين هـ وحمض الأوليك، لذلك يمكنه تغذية الرموش وجعلها سميكة داكنة، قومي بوضع زيت الزيتون بكميات بسيطة في علبة ماسكارا فارغة لتدفئتها، ثم ضعيها على رموشك، وقومي بتركها طوال الليل، واغسليها بالماء الدافئ في الصباح، قومي بتكرار هذه الوصفة يومياً لعدة أشهر حتى تحصلي على نتائج مرضية، لأن هذه هي تركيبة الرموش السميكة التي قمت بتجربتها.