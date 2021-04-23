اسرار البيتي فور الناعم الدايب حلويات العيد زي المحلات بالخطوات

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اسرار البيتي فور الناعم الدايب سوف نتحدث عنه، فهو عبارة عن حلوى بسيطة ولذيذة، جميلة في الشكل والمذاق، تحتاج إلى حشو، يمكن تحويلها إلى العديد من النكهات، مما يجعل الناس يرغبون بها بشدة، خصوصا في أيام العيد فهو حلو مفضل للكبار والصغار، لذلك يجب أن تعرف طريقة العمل في المنزل بدلاً من شرائها من المتاجر.
اسرار البيتي فور الناعم الدايب
يمكنك تحضير كعكات صغيرة في المنزل بأبسط تكلفة، ومن ثم الاتصال بنا لمعرفة كيفية تحضيرها.
- كوب واحد من الزبدة.
- كوبين من الطحين.
- ملعقة من الفانيليا.
- يرش بعض الملح.
- بيضة واحدة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- في الخلاط الكهربائي، أضيفي البيض والزبدة واخلطيهم لمدة لا أقصاها دقيقتين، ثم ضعي السكر بالتدريج حتى يذوب.
- نضع الطحين والبيكنج باودر والفانيليا في وعاء عجن عميق، ونضع الخليط في الأعلى واعجن لمدة عشر دقائق حتى تصبح عجينة طرية سهلة التشكيل.
- سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ودهني اليد الثانية، وضعي الزبدة في ورق الزبدة، ثم ابداي بتشكيل البيتي فور وضعيه في الصينية، ثم ادخليها في الفرن.
- يبقى في الفرن لمدة دقائق تقريبًا، ثم يُترك ليبرد.
- إذا أردنا استخدام الشوكولاتة لتحضير بيتي فور بالشكولاتة، يمكنك إضافة كوب من الكاكاو بدلاً من كوب دقيق، ثم إكمال الخطوات المتبقية كما هو موضح أعلاه.
- في وعاء قومي بخلط كوبًا من الكريمة ونضيف عليه نصف كوب من القشطة، ثم ضعيها على الفور على قطعة البيتي فور، ثم قومي بوضع القطعة الأخرى فوقه.
- كوب مكسرات وكوب مربى وكوب فواكه تم تجفيفها وكوب من الشوكولاتة للتزيين، نضع المربى والمكسرات فيه، وبعد ذلك يمكنك نثر المربى فوقها، ثم نقوم بوضع زينة الشوكولاتة.
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اسرار البيتي فور الناعم الدايب سوف نتحدث عنه، فهو عبارة عن حلوى بسيطة ولذيذة، جميلة في الشكل والمذاق، تحتاج إلى حشو، يمكن تحويلها إلى العديد من النكهات، مما يجعل الناس يرغبون بها بشدة، خصوصا في أيام العيد فهو حلو مفضل للكبار والصغار، لذلك يجب أن تعرف طريقة العمل في المنزل بدلاً من شرائها من المتاجر.
اسرار البيتي فور الناعم الدايب
يمكنك تحضير كعكات صغيرة في المنزل بأبسط تكلفة، ومن ثم الاتصال بنا لمعرفة كيفية تحضيرها.
- كوب واحد من الزبدة.
- كوبين من الطحين.
- ملعقة من الفانيليا.
- يرش بعض الملح.
- بيضة واحدة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- في الخلاط الكهربائي، أضيفي البيض والزبدة واخلطيهم لمدة لا أقصاها دقيقتين، ثم ضعي السكر بالتدريج حتى يذوب.
- نضع الطحين والبيكنج باودر والفانيليا في وعاء عجن عميق، ونضع الخليط في الأعلى واعجن لمدة عشر دقائق حتى تصبح عجينة طرية سهلة التشكيل.
- سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ودهني اليد الثانية، وضعي الزبدة في ورق الزبدة، ثم ابداي بتشكيل البيتي فور وضعيه في الصينية، ثم ادخليها في الفرن.
- يبقى في الفرن لمدة دقائق تقريبًا، ثم يُترك ليبرد.
- إذا أردنا استخدام الشوكولاتة لتحضير بيتي فور بالشكولاتة، يمكنك إضافة كوب من الكاكاو بدلاً من كوب دقيق، ثم إكمال الخطوات المتبقية كما هو موضح أعلاه.
- في وعاء قومي بخلط كوبًا من الكريمة ونضيف عليه نصف كوب من القشطة، ثم ضعيها على الفور على قطعة البيتي فور، ثم قومي بوضع القطعة الأخرى فوقه.
- كوب مكسرات وكوب مربى وكوب فواكه تم تجفيفها وكوب من الشوكولاتة للتزيين، نضع المربى والمكسرات فيه، وبعد ذلك يمكنك نثر المربى فوقها، ثم نقوم بوضع زينة الشوكولاتة.
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