سر غامض في تحضير اللانشون بقوام متماسك في المنزل مثل الجاهز

يحب الأطفال كثيرًا اللانشون سواء كان اللانشون الدجاج أو اللحم ولكن للانشون اللحم شعبية أكثر بين الأطفال والكبار، ولكن هناك بعض التخوفات من اللانشون الجاهز الذي يتم شرائه من الخارج وتواجه بعض الأمهات صعوبة في جعل أطفالها لا يتناولون اللانشون، ولكن لماذا تقومين بحرمانهم من اللانشون في حين يمكنكي أن تقومي بتحضير اللانشون المنزلي بطريقة بسيطة والحصول على نفس النتائج وبمقدار أكبر من الأمان على الأطفال.

سر غامض في تحضير اللانشون

قومي بتجهيز مقادير اللانشون المنزلي التالية لكي تحصلي على نفس اللانشون الجاهز واتباع الخطوات التي سنوضحها لكي فيما بعد:

بيض: ست حبات متوسطة.

مرقة لحم: مكعبان.

جبن كيري: خمسة مكعبات أو أي نوع جبن كريمي.

دقيق ناعم: كوب واحد.

حبهان ناعم: نصف ملعقة حجمها صغير.

زيت نباتي: نصف كوب.

ثوم بودرة: نصف ملعقة حجمها صغير.

ملح خشن: نصف ملعقة بحجم صغير.

بابريكا بودرة: نصف ملعقة حجمها صغير.

بصل بودرة: نصف ملعقة بحجم صغير.

فلفل أسود: نصف ملعقة حجمها صغير.

لون طعام صحي يفضل لون أحمر لون اللانشون.

خطوات تحضير اللانشون المنزلي

والآن نبدأ في اتباع خطوات عمل اللانشون في المنزل لنحصل عليه مثل الجاهز: