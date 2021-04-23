سر غامض في إزالة شعر العانة بالفازلين في دقائق معدودة

معنا تخلصي من شعر العانة بالفازلين بشكل نهائي ودون الشعور بأى ألم وفي غضون دقائق معدودة، ودعي منتجات إزالة الشعر اليوم، إذ أوضح الكثير من العلماء بمدى فعالية الفازلين في القضاء على شعر العانة، حيث تعتبر من أكثر مناطق الجسم التي تؤرق الكثيرات من النساء وخاصةً عند اتباعها طرق الإزالة المعتادة التي ينتج عنها آلام لا يمكن تحملها وأحيانًا تسبب حساسية لهذه المنطقة، وكما شائع بالنسبة للطرق السهلة كالشفرات أو كريمات الإزالة، فإنها ينتح عنها سواد مثل هذه المنطقة، ولكن هذا المكون السحري يعتبر حلَا آمنًا لتلك المشكلة.سر غامض في إزالة شعر العانة بالفازلين
يشتهر الفازلين بقدرته الفائقة وحيله العلاجية المنزلية في جعل البشرة رطبة طوال الوقت، ستظهر بشرتك وكأنها بشرة أطفال من شدة نعومتها، وعند المداومة على استعماله، فإنك ستنذهلين من نتائجه الجبارة من حيث تبييض البشرة، هذا بجانب قدرته على إزالة الشعر في وقت قصير للغاية، خوضي تجربته ولا تترددي في استخدامه، واتبعي الخطوات التالي ذكرها:مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة
- ملعقتين صغيرتين من الفازلين.
- ربع كوب صغير من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق صغيرة من دقيق الحمص.
- ملعقتين صغيرتين من الكركم الناعم.
تخلصي من شعر العانة بالفازلين من خلال اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح كما هي دون زيادة أو نقصان، حتى تحققين الهدف المرجو منه ألا وهو القضاء على شعر العانة دون ألم، وهي كما يلي:
- في علبة صغيرة نظيفة، ضعي كافة المقادير المذكورة سابقًا فيها.
- امزجيهم بشكل جيد لحين التحقق من تمام الامتزاج والتجانس.
- نظفي منطقة العانة بمزيد من الماء ومن ثم تجفيفها.
- افردي طبقة من مزيج الفازلين على المنطقة المرادة مع مراعاة وضعه في اتجاه نمو الشعر، ويتم التخلص منه عكس اتجاه نمو الشعر.
- شطف المنطقة بمزيد من الماء.
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معنا تخلصي من شعر العانة بالفازلين بشكل نهائي ودون الشعور بأى ألم وفي غضون دقائق معدودة، ودعي منتجات إزالة الشعر اليوم، إذ أوضح الكثير من العلماء بمدى فعالية الفازلين في القضاء على شعر العانة، حيث تعتبر من أكثر مناطق الجسم التي تؤرق الكثيرات من النساء وخاصةً عند اتباعها طرق الإزالة المعتادة التي ينتج عنها آلام لا يمكن تحملها وأحيانًا تسبب حساسية لهذه المنطقة، وكما شائع بالنسبة للطرق السهلة كالشفرات أو كريمات الإزالة، فإنها ينتح عنها سواد مثل هذه المنطقة، ولكن هذا المكون السحري يعتبر حلَا آمنًا لتلك المشكلة.سر غامض في إزالة شعر العانة بالفازلين
يشتهر الفازلين بقدرته الفائقة وحيله العلاجية المنزلية في جعل البشرة رطبة طوال الوقت، ستظهر بشرتك وكأنها بشرة أطفال من شدة نعومتها، وعند المداومة على استعماله، فإنك ستنذهلين من نتائجه الجبارة من حيث تبييض البشرة، هذا بجانب قدرته على إزالة الشعر في وقت قصير للغاية، خوضي تجربته ولا تترددي في استخدامه، واتبعي الخطوات التالي ذكرها:مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة
- ملعقتين صغيرتين من الفازلين.
- ربع كوب صغير من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق صغيرة من دقيق الحمص.
- ملعقتين صغيرتين من الكركم الناعم.
تخلصي من شعر العانة بالفازلين من خلال اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح كما هي دون زيادة أو نقصان، حتى تحققين الهدف المرجو منه ألا وهو القضاء على شعر العانة دون ألم، وهي كما يلي:
- في علبة صغيرة نظيفة، ضعي كافة المقادير المذكورة سابقًا فيها.
- امزجيهم بشكل جيد لحين التحقق من تمام الامتزاج والتجانس.
- نظفي منطقة العانة بمزيد من الماء ومن ثم تجفيفها.
- افردي طبقة من مزيج الفازلين على المنطقة المرادة مع مراعاة وضعه في اتجاه نمو الشعر، ويتم التخلص منه عكس اتجاه نمو الشعر.
- شطف المنطقة بمزيد من الماء.
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