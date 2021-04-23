مكون سحري لتبييض الأسنان في البيت من أول مرة والتمتع بابتسامة مشرقة طوال الوقت

يرغب جميع الأشخاص في الحصول على أسنان بيضاء ولامعة طوال الوقت، حيث أنها سر ابتسامتهم الجذابة، ويلجأ البعض منهم إلى تبييض الأسنان عند الأطباء، والذي يعتبر أمر مكلف جداً، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال حل سحري يمكنكم تطبيقه في البيت بأقل تكلفة، وهو استخدام الفحم المكون السحري لتبييض الأسنان، والذي يتم استخدامه في العديد من المجالات الأخرى، ولكنه يساعد على التخلص من الجير والاصفرار والتمتع بابتسامة لامعة، وكذلك بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد في الحصول على نتيجة سحرية.

وصفة تبييض الأسنان في البيت

نقدم لكم أشهر وصفات العناية بالأسنان لتفتيح لونها والتخلص من اللون الأصفر عليها، وهي:

يمكن استخدام الفحم النشط في تبييض الأسنان من خلال وضعه على فرشاة الأسنان وتفريشها بشكل جيد، وهذا يساعد على التخلص من التصبغات والاصفرار ومع الوقت نحصل على أسنان ناصعة البياض.

يمكن استخدام أيضاً قشور الفواكه وتفريش الأسنان بها، ومن أشهر هذه الفواكه الموز والبرتقال، حيث يوجد بها فوائد مذهلة لتفتيح الأسنان.

وصفة الملح لتبييض الأسنان

يعتبر الملح من أهم العوامل التي تساعد على تبييض الأسنان ونظافتها، ويمكن استخدامه لمختلف الأمر بكل أمان ولا يوجد منه ضرر، ويمكن استخدامه من خلال هذه الخطوات: