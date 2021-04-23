أسرار تحضير عجينة القطايف هشة وجميلة في البيت وحشوات مبتكرة

تعتبر عجينة القطايف من أنواع المعجنات السهلة والبسيطة التي لا تستغرق لا وقت ولا مجهود، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الغير مكلفة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القطايف تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية كما يمكن عمل هذه القطايف حلو حادق أيضًا، وسوف نعرض لحضرتك أول أنواع القطايف. عجينة القطايف عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف 2 كوب دقيق ابيض فاخر.

500 جرام سميد ناعم

ملعقتين بيكنج بودر.

رشة فانيليا

750 جرام من الماء بمعدل ( 3 أكواب).

بندق مجروش. مقادير تزين القطايف ملعقة شيكولاتة.

ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

كوب قشطة.

َملعقة فانيليا. طريقة تحضير عجينة القطايف يتم وضع السميد في وعاء، ثم نضيف اليه البيكنج بودر ونقلبهم جيدا، ثم نضيف اليهم الماء بالتدريج، كما يجب تشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة، ثم تزيد بالتدريج عند زيادة الماء حتى تعطي نتيجة جيدة.

تترك العجينة بعض الوقت كي تهدأ، وتعد هذه خطوة مهمة في الوصفة. تحضير كريمة الشوكولاتة نضع على النار وعاء عميق به القشطة حتى تمام الغليان، ثم نضيف إليها الشيكولاتة والفانيليا والعسل ونقلبهم حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ننزع هذا الخليط من على ونتركها تبرد، وذلك بعد إذابة كل المكونات مع بعضها والحصول على خليط كريمي. طريقة تحضير القطايف نقوم بتجهيز صاح واسع ليس له حواف ونضعه على النار، ونحضر صينية أخرى ونضع فيها فوطة نظيفة كي تساعد على برودة القطايف.

نبدأ بسكب مقدار بسيط من عجينة القطايف على شكل دائري وننتظر لحظات حتى يتبين لنا ثقوب بهذه العجينة، ويتم احمرار الجهة السفلية من العجينة.

يتم رفع العجينة من على الصينية ونضعها على الفوطة لكي تبرد تمامًا.

نبدأ بتشكيل الأقراص وغلق جهة من القطايف حتى تصبح على شكل قمع، ثم قومي بحشوها، أو زينيها بكريمة الشيكولاتة أو بالبندق.

يمكن حشو القطايف حشو حادق منث الجبن والزيتون أو لحم عصاج وما شبة ذلك.

توضع في طبق جاهز للتقديم، وهكذا تكون عجينة القطايف البسيطة لا تستغرق في طهيها هل غير 15 دقيقة وبالهنا والشفا. مقادير تزين القطايفطريقة تحضير عجينة القطايفتحضير كريمة الشوكولاتةطريقة تحضير القطايف الوسوم

تعتبر عجينة القطايف من أنواع المعجنات السهلة والبسيطة التي لا تستغرق لا وقت ولا مجهود، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الغير مكلفة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القطايف تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية كما يمكن عمل هذه القطايف حلو حادق أيضًا، وسوف نعرض لحضرتك أول أنواع القطايف. عجينة القطايف عجينة القطايف مكونات عجينة القطايف 2 كوب دقيق ابيض فاخر.

500 جرام سميد ناعم

ملعقتين بيكنج بودر.

رشة فانيليا

750 جرام من الماء بمعدل ( 3 أكواب).

بندق مجروش. مقادير تزين القطايف ملعقة شيكولاتة.

ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

كوب قشطة.

َملعقة فانيليا. طريقة تحضير عجينة القطايف يتم وضع السميد في وعاء، ثم نضيف اليه البيكنج بودر ونقلبهم جيدا، ثم نضيف اليهم الماء بالتدريج، كما يجب تشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة، ثم تزيد بالتدريج عند زيادة الماء حتى تعطي نتيجة جيدة.

تترك العجينة بعض الوقت كي تهدأ، وتعد هذه خطوة مهمة في الوصفة. تحضير كريمة الشوكولاتة نضع على النار وعاء عميق به القشطة حتى تمام الغليان، ثم نضيف إليها الشيكولاتة والفانيليا والعسل ونقلبهم حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ننزع هذا الخليط من على ونتركها تبرد، وذلك بعد إذابة كل المكونات مع بعضها والحصول على خليط كريمي. طريقة تحضير القطايف نقوم بتجهيز صاح واسع ليس له حواف ونضعه على النار، ونحضر صينية أخرى ونضع فيها فوطة نظيفة كي تساعد على برودة القطايف.

نبدأ بسكب مقدار بسيط من عجينة القطايف على شكل دائري وننتظر لحظات حتى يتبين لنا ثقوب بهذه العجينة، ويتم احمرار الجهة السفلية من العجينة.

يتم رفع العجينة من على الصينية ونضعها على الفوطة لكي تبرد تمامًا.

نبدأ بتشكيل الأقراص وغلق جهة من القطايف حتى تصبح على شكل قمع، ثم قومي بحشوها، أو زينيها بكريمة الشيكولاتة أو بالبندق.

يمكن حشو القطايف حشو حادق منث الجبن والزيتون أو لحم عصاج وما شبة ذلك.

توضع في طبق جاهز للتقديم، وهكذا تكون عجينة القطايف البسيطة لا تستغرق في طهيها هل غير 15 دقيقة وبالهنا والشفا. مقادير تزين القطايفطريقة تحضير عجينة القطايفتحضير كريمة الشوكولاتةطريقة تحضير القطايف

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