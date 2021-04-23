أسهل الطرق لعمل النوتيلا الشهية في المنزل بطرق سهلة وبسيطة

النوتيلا من الأشياء المحببة إلى جميع أفراد الأسرة لأنها تحتوي على الشيكولاته ولها طعم لذيذ جداً ينال على إعجاب الجميع كبيراً وصغيراً موجودة في الأسواق بأسعار باهظة وتسعى كل أم لمعرفة طريقة تقديمها لأولادها بطريقة سهلة وبسيطة وسوف نقوم بشرح طريقة عمل النوتيلا في البيت بمجموعة من المكونات العادية التي تستطيعين إحضارها أو توجد بداخل المنزل.

النوتيلا

يمكن الاعتماد على المكونات البسيطة والسهلة تستطيعي تقديم النوتيلا لأولادك في المنزل بمنتهى السهولة دون تكلفة باهظة في المصروفات، وإليكم مكونات النوتيلا

ثلاث ملاعق من النسكافيه.

ثلاثة أظرف من كريم الكراميل.

ثلاثة ملاعق من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر البودر.

كوب ونصف من حليب نيدو أو أي نوع من الحليب الجاف.

ست ملاعق من الكاكاو البودر.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ثلاث علب من القشطة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به النسكافيه مع كريم الكراميل مع الفانيليا مع السكر البودر مع حليب نيدو مع الكاكاو البودر مع الزيت مع القشطة.

ويتم خلط جميع المكونات جيداً في الخلاط الكهربي حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم وضعه في برطمانات زجاجية ويتم حفظها في الثلاجة لوقت استخدامها.

طريقة تحضير النوتيلاطريقه عمل النوتيلا بالبندق المحمص

النوتيلا من الأشياء المغذية والمفيدة والتي تحتوي على مادة مضادة للاكتئاب وتستخدم فيه السندوتشات.

كوب من الكاكاو البودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة من الملح.

ثلاثة ملاعق من زيت البندق.

أربعة أكواب من البندق المحمص.

كوبان من السكر الأبيض.

نبدأ بتحميص البندق في الفرن مدة ربع ساعة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يتم تحميصه من جميع الجهات.

بعد ذلك يترك البندق ليبرد ونقوم بتقشيره.

يتم طحن البندق حتى يصبح ناعماً جداً.

يتم إحضار الخلاط الكهربي ويتم وضع البندق المطحون مع الكاكاو البودر مع الفانيليا مع الملح مع زيت البندق مع السكر الأبيض.

ويتم خلط جميع هذه المكونات حتى تتجانس جيداً.

ويتم وضع هذا الخليط في برطمان من الزجاج ويتم حفظها في الثلاجة لوقت الاستعمال.

مكونات النوتيلا بالبندق المحمصطريقة تحضير النوتيلا بالبندق المحمص